Márquez no logra vencer a Dovizioso en el Moto GP de Catar [VIDEO]

Una apasionante carrera se pudo ver en Catar. El Moto GP empezó con el pié derecho en este 2019 con la victoria del italiano Dovizioso sobre el campeón mundial Marc Márquez.

Antes de empezar la carrera, en la vuelta de calentamiento, la moto Yamaha Petronas del debutante Quartararo no logró arrancar, por lo que su moto tuvo que ir a boxes. El francés terminó decepcionado pues era una gran oportunidad para mostrarse en su primera carrera, tuvo que arrancar desde el 'pit lane'.

El dueño de la pole, Maverick Viñales terminó en el sexto lugar en solo unas curvas. La aceleración de la Yamaha mantiene el problema de la temporada 2018, el español terminó muy abierto en las vueltas y no le alcanzó para meterse en el primer pelotón, el cual estuvo comandado por 'Dovi' junto a Miller y Márquez.

Uno más. Cuando Miller pugnaba por el segundo lugar junto al campeón del mundo, la cobertura del asiento de la moto comenzó a incomodarlo y el piloto decidió botarla. Mientras lograba hacerlo, se vio retrasado a la doceava posición. Es decir perdió nada menos que 10 posiciones.

Las Suzuki de Mir y Rins volaron en la primera parte de la carrera. Álex consiguió superar a Márquez y Dovi por algunos segundos. Lejos de los primeros puestos 'el doctor' Rossi marchaba octavo detrás de Maverick.

El campeón del mundo comenzó una pugna por los primeros lugares junto a Rins, quien aprovechaba el chasis de su moto para salir mejor en las curvas, mientras que Marc lo pasaba con la potencia del motor de la Honda.

Dovizoso tocó la punta con una carrera más agresiva de las que suele hacer, en tanto Márquez no se quedó atrás y apretó también. Rins fue sin duda alguna la piedra del zapato de Marc, pues le ganaba en las curvas y el español no lograba recuperar en las rectas.

Rins se equivocó colándose en la curva 1, liberando al campeón del mundo de la marca, y también a Crutchlow quien se ubicó en una no muy tranquila tercera casilla.

Cuando parecía que la carrera no tendría sorpresas Dovizioso se equivocó y Marc le pasó por el interior poniéndose líder por primera vez en la carrera. En tanto Rins no se daba por vencido, pues no logró rebasar por momentos a Crutchlow. Antes de la última vuelta Marc entró por adentro y Dovi culminó solo.

Márquez intentó hasta el final como en el GP de Catar 2018, sin embargo la jugada de frenar, no le funcionó pues el italiano con muy buena lectura le ganó el interior y la potencia de la Ducati hizo el resto. Potencia e inteligencia para la primera carrera ganada del año de Dovizioso por solamente 0.023 segundos, sobre Marc.

En el puesto de honor Crutchlow usó su experiencia para colocarse en el tercer lugar, sobre Rins. Rossi una vez más fue la mejor Yamaha en la pista, colocándose en el quinto lugar adelante de Petrucci, Viñales y Mir.

Aquí la tabla completa de calificación de el Moto GP Catar 2019.