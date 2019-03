Pep Guardiola habló sobre la información que lo pone como DT de la Juventus [VIDEO]

En las últimas horas había transcurrido la noticia de que Pep Guadiola ya tendría un acuerdo con la Juventus para asumir la dirección técnica en las siguientes cuatro temporadas. El entrenador del Manchester City fue consultado por esa información y en evidente estado de incomodidad desechó esa posibilidad resaltando que solo se iría de los ‘Cityzens’ si la directiva decide echarlo.

En una reciente conferencia de prensa el actual estratega del Manchester City fue consultado sobre la información que llegaba desde la prensa italiana donde aseguraban que ya habría llegado a un acuerdo con la directiva de la ‘Vecchia Signora’. Pep Guardiola culpó a los medios de guiarse por una publicación en Twitter y no consultar con los involucrados.

“Diría que hoy la redes sociales tienen influencia. Pero no entiendo, créanme que no lo entiendo. ¿Por qué los medios por una publicación en Twitter titulan en portada que Pep se va los próximos 4 años a la Juventus? No sé por qué la gente antes de publicar que me voy a la Juventus no intenta comunicarse con el club, conmigo, con mi agente o llama a la Juventus o Massimiliano Allegri. Me da mucha pena por Massimiliano”, respondió el DT español.

Las cosas como son. Acto seguido pasó a explicar que su salida del banquillo de los Cityzens era imposible y esto solo se daría si la directiva lo terminara echando del club. Sin embargo, en ese caso solo se iría a casa.

“Tengo dos años más de contrato aquí y no me iré, es imposible, a no ser que me echen. En ese caso, me voy a casa. Pero si el Manchester City me quiere, me quedaré dos años más. Y con suerte, otro año más. No me iré a la Juventus durante las próximas dos temporadas”, finalizó callando todos los rumores.