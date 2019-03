Con un ‘rayo’ de magia

Barcelona brilla gracias a Lionel Messi. No importa si el rival utilizó un sistema ultradefensivo (5-4-1) o si sus compañeros pensaban en el encuentro ante Lyon de este martes por la Champions, el argentino siempre apareció para salvar a los azulgranas. Ayer fue un día especial para ‘Lio’, cumplió 800 partidos como futbolista profesional y el Camp Nou no dudó en rendirle homenaje a su máximo ídolo. Sin embargo, la fiesta casi es arruinada por el aguerrido Rayo Vallecano, que luchó pero no pudo con el capitán del Barza y perdió 3-1.

Como es una costumbre, Luis Advíncula fue titular en el Rayo. El equipo del peruano ingresó al recinto catalán con el objetivo de sumar para alejarse de la zona de descenso. El entrenador de los ‘blanquirrojos’, Míchel, utilizó un sistema defensivo, dando la prioridad a defender su portería y atacar a través de los contragolpes.

Habían transcurrido 24 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Raúl de Tomás abrió el marcador. Este gol hizo soñar con la hazaña al cuadro madrileño. Con la presión de revertir el resultado, Lionel Messi asumió el rol de conductor. El argentino fue el encargado de ejecutar un tiro libre indirecto, el balón fue al primer palo del arquero y Gerard Piqué (34’), sin marca, cabeceó y gol.

En la segunda parte, el equipo de Valverde fue más agresivo. A los 51’, Nélson Semedo derribó en el área a Jordi Alba y el árbitro no dudó en cobrar penal. El encargado de ejecutarlo fue Messi. No conforme con eso, Suárez, quien se asoció con Dembélé y Rakitic, sentenció todo.

El que también celebró fue el Atlético de Madrid al vencer por 1-0 al Leganés con gol de Saúl (50’), y sigue en la lucha. En tanto, Real Madrid juega hoy ante el Valladolid. ❖