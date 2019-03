UFC Fight Night EN VIVO ONLINE Dos Santos vs Lewis: Conoce los canales y horarios del evento

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis. chocarán este sábado 9 de marzo (10.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Intrust Bank Arena de la ciudad de Wichita, Kansas (Estados Unidos) como pelea estelar del UFC Fight Night Kansas. La cobertura del evento estará a cargo de FOX Sports, además puedes seguir todos los resultados en el minuto a minuto de larepublica.pe.

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: Resultados en vivo

Categoría Rival 1 vs Rival 2 Método de victoria Round Tiempo Anotación Peso completo Junior Dos Santos vs Derrick Lewis Peso welter Elizeu Zaleski dos Santos vs Curtis Millender Peso welter Tim Means vs Niko Price Peso completo Blagoy Ivanov vs Ben Rothwell Peso ligero Beneil Dariush vs Drew Dober Peso mediano Tim Boetsch vs Omari Akhmedov Peso welter Anthony Rocco Martin vs Sérgio Moraes Peso gallo femenino Marion Reneau vs Yana Kunitskaya Peso pluma Grant Dawson vs Julian Erosa Peso completo Maurice Greene vs Jeff Hughes Peso gallo Matt Schnell sobre Louis Smolka Sumisión (triángulo de brazo) 1 3:18 Peso welter Alex Morono sobre Zak Ottow sumisión verbal (golpes) 1 3:34 Peso ligero Alex White sobre Dan Moret Decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) 3 5:00

Dos de los pesos pesados más devastadores de las MMA se encuentran en un combate con implicancias titulares. Derrick Lewis busca levantar cabeza luego de su último intento fallido por arrebatarle el campeonato mundial de los pesos completos a Daniel Cormier, opción que consiguió luego de noquear a Alexander Volkov.

Para Lewis, un triunfo sobre una leyenda viviente como lo es Dos Santos volvería a poner su nombre en el debate por una opción titular, no obstante esto es poco probable pues su derrota ante Cormier es aún muy reciente y necesita acumular más victorias.

'La Bestia' tendrá al frente a un peleador que tiene mucho por demostrar. Junior 'Cigano' Do Santos es uno de los excampeones mundiales de UFC que más prestigio le ha dado a la presea de los pesos completos. Sin embargo, luego de perder el título ante Cain Velásquez en diciembre del 2012 su carrera ha sido muy irregular.

Grandes victorias sobre Mark Hunt, Stipe Miocic y Ben Rothwell, se vieron opacadas por sendas derrotas ante Alistair Overeem y el mismo Miocic en aquella revancha en la cual el estadounidense retuvo el cinturón en UFC 211.

'Cigano' necesita mantener la buena racha que agarró luego de dos victorias seguidas sobre Blagoy Ivanov y Tai Tuvasa, cosa que no lograba desde el 2012 donde completó 9 combates ganados al hilo (aquella última victoria fue una defensa titular ante Frank Mir).

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: Cartelera Completa

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: Horarios en el mundo

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Portugal: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Holanda: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: Guía de canales de TV

Perú: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Pass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: ¿Dónde y cómo ver gratis el evento de MMA?

Esta es la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Junior dos Santos vs Derrick Lewis por televisión en las aplicaciones de servicio de cable que operan en nuestro país (Movistar, DirecTV y Claro) sintonizando el canal FOX Sports, que tiene cobertura de todos los eventos de UFC.

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: ¿Dónde ver las peleas preliminares y el cartel principal?

Preliminares a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana)

UFC Fight Night Kansas: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC Fight Night Kansas: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO ONLINE | Junior dos Santos vs Derrick Lewis: ¿Qué canales transmiten el UFC Fight Night?

La transmisión de las preliminares y el main card del UFC Fight Night Kansas se podrá ver a través de los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Además, en el canal 604 del servicio DirecTV y, también, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás vivir todos los combates de UFC Fight Night Kansas en HD por el canal Fox Sports HD a través de las tres empresas de cable disponibles en Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play). Además puedes seguir todos los pormenores y los resultados al instante en larepublica.pe.