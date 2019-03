Real Madrid vs Valladolid EN VIVO en la jornada 27 de la Liga Santander

Real Madrid visitará a Valladolid EN VIVO en el Estadio Municipal José Zorrilla (EN DIRECTO ONLINE por ESPN Movistar+) este domigo a las 2:45 p.m. en la fecha 27 de la Liga Santander. Además podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Luego de la catastrófica semana que pasó Real Madrid al dejar pasar toda sus chances en el doble clásico español ante Barcelona en la Copa del Rey y en la Liga Santander. Como si fuera poco, en la Champions League tras caer inesperadamente con goleada ante Ajax, el elenco ‘blanco’ tiene la oportunidad de levantar cabeza.

Aún herido por la triple derrota, el cuadro madrileño tiene la obligación de voltear la página y asumir un nuevo compromiso ante Real Valladolid para mantenerse en zona de clasificación y pensando en ya en otra versión de la Liga Santander.

Con más incertidumbres que certezas, Santiago Solari afrontaría la última fecha al mando de los ‘merengues’ con varias bajas en su equipo por lesión, tal es el caso de Gareth Bale, Vinicius Junior, Dani Carvajal, Marcos Llorente y Lucas Vázquez, además Sergio Ramos tampoco puede integrar el once.

De esta manera, Real Madrid buscará los tres puntos como un liviano consuelo para su moral fracturada y Modric, Ceballos, Marco Asensio y Benzema, buscarán el mejor resultado posible para los ‘blancos’.

En la vereda del frente, el panorama del Valladolid es muy similar, pues de los últimos 15 puntos que disputó en la liga española apenas sumó uno, además su ubicación en la tabla de posiciones (16°) tampoco es favorable. La ventaja que puede sacar en este duelo es su condición de local y el duro momento de Real Madrid.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Valladolid EN VIVO por la Liga Santander:

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Ceballos; Marco Asensio y Benzema.

DT: Santiago Solari

Valladolid: Masip; Antoñito, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Plano y Sergi Guardiola.

DT: Sergio González Soriano

Real Madrid vs Valladolid: Los 5 últimos partidos jugados por La Liga Santander:

Real Madrid 2 - 0 Real Valladolid (03-11-18)

Real Valladolid 1 - 1 Real Madrid (07-05-14)

Real Madrid 4 - 0 Real Valladolid (30-11-13)

Real Madrid 4 - 3 Real Valladolid (04-05-13)

Real Valladolid 2 - 3 Real Madrid (08-12-12)

Real Madrid vs Valladolid: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander 2019?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Valladolid está programado para las 2:45 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 1:45 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 4:45 a.m.

Real Madrid vs Valladolid: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga Santander 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de ESPN y Movistar+.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Valladolid EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE por internet?

