Manchester United vs Arsenal EN VIVO ONLINE: por la jornada 30 de la Premier League

VER EN VIVO | Manchester United vs Arsenal se enfrentan este domingo 10 de marzo | EN DIRECTO vía DirecTV | Transmisión vía INTERNET | por la jornada 30 de la Premier League | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Emirates Stadium desde las 11:30 pm (hora peruana). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El Manchester United vs Arsenal es uno de los duelos más esperados en la fecha 30 de la Premier League. Los ‘Red Devils’ juegan en calidad de visita y llegan con el ánimo al tope ya que no has visto la derrota en el torneo doméstico desde el mes de diciembre. A esto debemos sumarle que a mitad de semana accedió a cuartos de final de la Champions League tras eliminar al PSG en un vibrante encuentro.

Actualmente se encuentran en el cuarto lugar con 58 puntos y en su última presentación por la Premier League superaron 3-2 al Southampton.

Su rival de turno serán los ‘Gunners’ que buscarán regresar a los puestos de Champions League. Sin embargo el Manchester United vs Arsenal no será un duelo sencillo teniendo en cuenta que no han podido ganar en los últimos cinco careos que han tenido, apenas supieron arrancar un empate.

El Arsenal se encuentra en el quinto casillero con 58 puntos, en su última aparición por la Premier League rescataron un punto en su visita al Tottenham.

Ver Manchester United vs Arsenal: ¿a qué hora empezará el partido por la Premier League?

El Manchester United vs Arsenal, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 30 de la Premier League. Este cotejo está programado para las 11:30 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Manchester United vs Arsenal: canal de transmisión del partido por la Premier League

Para poder presenciar el Manchester United vs Arsenal y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Premier League, podrás recurrir a las señal de DirecTV. Manchester United vs Arsenal: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Pereira; Lukaku, Rashford

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi; Lacazette

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Manchester United vs Arsenal por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este atractivo partido por la jornada 30 de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Manchester United vs Arsenal EN VIVO por la Premier League

México – 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p. m.

Venezuela - 12:30 a. m.



Argentina - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Paraguay - 1:00 p. m.

Brasil - 2:00 p. m.

Manchester United vs Arsenal EN VIVO ONLINE Gol Perú para ver el partido de la Premier League

DirecTV

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Arsenal?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Arsenal, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.