Jugador brasileño se lesiona en alocado festejo tras anotar un gol en Japón [VIDEO]

Los riesgos de celebrar un gol. El jugador brasileño del Hokkaido Consadole Sapporo, Anderson Lopes, vivió una amarga experiencia cuando festejó uno de sus cuatro goles que consiguió en un partido por la tercera fecha de la Liga japonesa.

Lopes, de 26 años, se dirigió hacia una valla del fondo del campo para saltarla y saludar a los hinchas, pero no calculó que esta no estaba sobre el césped sino que ocultaba una respetable altura. El jugador no era consciente por lo que sufrió una aterradora caída.

Como se ven en el video subido a Youtube, un compañero alertó a las asistencias de la caída, ante la preocupación de los seguidores del Sapporo que temían la lesión de una de sus estrellas. La rápida acción de los médicos ayudó a Anderson Lopes a poder levantarse.

El golpe obligó al técnico de su equipo a sustituirle, aunque ya corría el minuto 77 de partido, más por precaución que por otra cosa. "Estoy muy agradecido al equipo, a los entrenadores y a Dios", agradecía Lopes tras el encuentro.

Hokkaido Consadole Sapporo venció al Shimizu Pulse por 5-2 y está segundo en el torneo, solo por detrás del Grampus.