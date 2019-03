Jorge Sampaoli aclaró la situación de Christian Cueva con el Santos [VIDEO]

El pasado martes Christian Cueva no pudo llegar a tiempo a los entrenamientos del Santos FC con miras al duelo por Copa Brasil que iban a sostener ante su similar del América RN. El club 'Peixe' decidió dejarlo fuera de la convocatoria por llegar tarde y Jorge Sampaoli, estratega del club, no pasó por alto este suceso.

Santos logró vencer 4-0 al América y, luego de sellar su clasificación a la tercera fase en el torneo doméstico, el popular 'hombrecito' dio detalles de lo que ocurrió con el exKrasnodar de Rusia.

“Lo más importante es el club, el respeto por el club es lo que más importa. Quien no respete, seguramente tendrá problemas. Él quería estar convocado, pero optamos por lo contrario. Pensamos que para el futuro Cueva será muy importante. Creo en él, creo que vale mucho para nuestro grupo”, subrayó el exentrenador de la Selección Argentina de fútbol en relación al caso de 'Aladino'.

Sin embargo, algunos periodistas brasileños aprovecharon la coyuntura para hacerle recordar a Sampaoli los antecedentes de Christian Cueva desde su etapa en el Sao Paulo.

“Cuando dimos el ok para que Cueva venga a Santos, valoramos su capacidad como jugador de fútbol en la selección. Lo he enfrentado. Personalmente, no lo conozco muy bien. Es un jugador valioso para nosotros, por eso está aquí. No puedo juzgar por los acontecimientos anteriores que no conozco. Cueva dijo que tuvo un problema familiar y que no conseguía tomar el vuelo. Él tiene que ser un ejemplo para todos los jóvenes”, manifestó Jorge Sampaoli.