Ricardo Gareca expresó su molestia luego que Perú no organizara el Mundial Sub 17

El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, realizó una conferencia de prensa este viernes para dar a conocer la nómina de convocados que disputaran los amistosos internacionales fecha FIFA del mes de marzo frente a sus similares de Paraguay y El Salvador.

Desde centro deportivo de la 'blanquirroja', la 'Videna' de San Luis, el estratega argentino expuso la nómina de los futbolistas que defenderán la casaquilla 'bicolor' en esta serie de partidos de exhibición.

Las grandes novedades de la convocatoria son el volante de Melgar, Alexis Arias y el regreso del atacante de Lobos BUAP de México, Beto da Silva. Sin embargo, en esta lista quedaron fuera Raúl Ruidíaz, Christian Ramos y Pedro Aquino, habituales titulares.

Pero Ricardo Gareca no solo lanzó la lista de convocados, también aprovechó en hablar sobre los objetivos de la selección peruana con miras a la Copa América y lamentó que Perú no organice el Mundial Sub 17.

"No hay que pensar en ganar la Copa América, primero debemos clasificar. Tenemos la confianza en que desarrollaremos un buen papel", subrayó Gareca en alusión a la participación de la 'bicolor' en el certamen continental.

"Es un retroceso que el Mundial Sub 17 no se realice. El Estado pudo haber tenido un mayor compromiso y me queda claro que el fútbol no es una prioridad en el Perú", acotó Ricardo Gareca.