Lionel Messi regresa a la Selección Argentina después de nueve meses

Un sismo en el fútbol argentino con epicentro en la AFA se dio cuando el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scalioni, emitió su lista de convocados, y es que, luego de varios meses de ausencia Lionel Messi regresa al once albiceleste.

Finalmente, el '10' argentino volverá a lucir los colores de su selección, luego de un largo periodo de estar alejado, por decisión del estratega Scalioni, Lo que significa que regresará al once para los amistosos internacionales en marzo.

Luego de nueve meses de ausencia, la Lionel Messi regresa para el partido ante Venezuela, sin embargo, no estará disponible para el encuentro ante Marruecos para evitar alguna lesión por la seguidilla de partidos con su club Barcelona.

"Para Leo, el Mundial fue un palo muy grande. Quiere intentarlo una vez más y para nosotros es bienvenido. Está convocado y después decidiremos cuánto juega. Es evidente que físicamente todos los jugadores llegan con un cansancio. Muchos prefieren descansar y él quiere venir. No sabemos cuántos partidos va a jugar (si los dos o solo uno); no puedo adelantar eso porque no lo sé". manifestó Scalioni.

Sin embargo, la mala noticia es para los 'gauchos' Mauro Icardi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, quienes no fueron considerados en la nómina, generando malestar en más de un hincha, sin embargo, el seleccionador de Argentina reveló los motivos de su cuestionada decisión.

“¿Por qué está Di María y no Agüero? Ante las bajas de (Exequiel) Palacios y (Rodrigo) Battaglia necesitamos ahí un jugador en esa posición. El de 9 es un puesto que venimos buscando desde hace mucho. La baja de Mauro (Icardi) también influye para que sigamos buscando. Creemos que puede ser bueno mirar a más jugadores y no quedarnos siempre con los mismos. Nos puede dar resultado la renovación de jugadores, los cambios de caras... La idea es tener un amplio abanico de opciones", explicó el estratega argentino.

Lista de seleccionados de Argentina para afrontar a Venezuela para el duelo del 22 de marzo y ante Marruecos, el 26 del mismo mes:

Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Juan Musso (Udinese de Italia) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Renzo Saravia (Racing), Gonzalo Montiel (River), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Foyth (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio de Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda) y Marcos Acuña (Sporting de Lisboa de Portugal).

Mediocampistas: Giovani Lo Celso (Betis de España), Leandro Paredes (PSG de Francia), Iván Marcone (Boca), Roberto Pereyra (Watford de Inglaterra), Guido Rodríguez (América de México), Matías Zaracho (Racing), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Rodrigo de Paul (Udinese de Italia), Ángel Di María (PSG de Francia), Gonzalo Martínez (Atlanta de Estados Unidos), Domingo Blanco (Defensa y Justicia) y Ángel Correa (Atlético Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona de España), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Matías Suárez (River) y Darío Benedetto (Boca).