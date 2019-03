Crisis en Real Madrid EN VIVO HOY: todas las noticias sobre el club madridista

La reciente eliminación del Real Madrid en la Champions League, las noticias protagonizadas por su capitán, Sergio Ramos, y el retiro de Santiago Solari del banquillo blanco probarían que existe una grave crisis en el equipo madridista.

Te explicamos de forma detallada los cambios que haría el Real Madrid para superar estos acontecimientos.

¿Quién reemplazará a Santiago Solari en el Real Madrid?

Después de que fue derrotado 1 a 4 por el Ajax en la Champions League, 0 a 3 por el Barcelona en la Copa del Rey del Villamarín y en LaLiga Santander, los funcionarios del Bernabéu planean reemplazar a Santiago Solari, quien había firmado hasta 2021, por un nuevo entrenador.

En los próximos días el seleccionador tendrá que trabajar para que el Real Madrid destaque entre los clasificados de la LaLiga para asegurar su participación en la próxima Champions League.

Se vocea que uno de estos técnicos podría liderar a los blancos: Mourinho, Löw, Allegri, Klopp y Pochettino.

Mourinho aseguró que podría dirigir el equipo si es que los problemas entre la directiva y la plantilla se solucionan.

"No tendría problema de regresar al Madrid, Oporto, Chelsea, ... a cualquier equipo en el que he entrenado. Tengo un recuerdo fantástico en la globalidad. Trabajar en el Real Madrid es una experiencia única y diferente al resto de equipos en los que he estado", dijo.

Por su parte, Löw, quien presenció el pasado sábado el Real Madrid-Barcelona de LaLiga en el Santiago Bernabéu, podría ser otro candidato a seleccionador debido a que la selección alemana a la que entrena, cambiaría de ciclo luego de ganar el Mundial de Brasil. Una perfecta oportunidad para que Löw acepte trabajar con el equipo madridista.

El pasado verano el club propuso a Allegri entrenar al Real Madrid luego de que Zidane se retirara. El técnico dijo: "Más que no al Madrid, le dije que sí a la Juve. He hablado con Florentino, pero lo rechacé. Era justo que me quedase porque era una decisión ya tomada, respetando lo que le dije a la directiva bianconera sin considerar nada más. Le agradezco al presidente Pérez esa oportunidad”.

Klopp es otra de las alternativas que elegiría el Real Madrid. El entrenador destaca entre las opciones por haber logrado que el Liverpool sea el subcampeón de Europa.

Pochettino fue la primera opción del Real Madrid cuando Zidane renunció. Sin embargo, este no llegó a trabajar con el club porque las negociaciones con el presidente del Tottenham no llegaron a un acuerdo.

Mourinho sería el entrenador del Real Madrid

Pese a que el favorito es Zidane, recientemente se comunicó que Mourinho sería el entrenador del Real Madrid, según "The Telegraph".

El objetivo del club es impedir que Santiago Solari no se siente en el banquillo en el partido del domingo que se jugará contra el Valladolid.

Pese a ello, el entrenador del Real Madrid deberá trabajar para que el equipo quede en el segundo puesto de la Liga española.

En caso sean ciertas las especulaciones sobre el ingreso de Mourinho, este volvería a entrenar a Sergio Ramos, jugador con el que hubieron discrepancias anteriormente.

Como se recuerda, Sergio Ramos declaró en 2013 que necesitaban un "técnico que confíe en la plantilla", haciendo alusión a Mourinho.

¿Qué causó la crisis del Real Madrid?

Para los hinchas madridista, la directiva blanca es la culpable de la crisis que atraviesa el club.

As.com reveló que el 71% de los votantes cree que el responsable del fracaso del Real Madrid es su presidente, Florentino Pérez.

La terrible faceta del Real Madrid se evidenció cuando el equipo fue eliminado en una semana de la Champions League y de la Copa del Rey.

El 10% de los votantes cree que Santiago Solari o Lopetegui serían los culpables de este hecho.

El ahorro en fichajes para mejorar la infraestructura del Bernabéu sería la causa por la que el presidente del Real Madrid es señalado como el causante del mal desempeño del equipo.

Sergio Ramos discutió con el presidente del Real Madrid

Después de que el Real Madrid fracasara frente al Ajax 1-4, se reveló que Sergio Ramos tuvo una fuerte discusión con Florentino Pérez en los vestuarios.

Según As.com, el presidente del club madrileño dijo que al equipo le faltó dedicación y empleó el adjetivo "vergonzoso" para referirse a su participación en la cancha.

Este comentario provocó´que Sergio Ramos lo acusara a él y a su junta directiva de la mala planificación que ha tenido el equipo, a lo que Florentino Pérez respondió "Te echo".

El capitán del equipo dijo "Tú me pagas y yo me voy. (...) Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti".

Luego de la pelea, se supo que el presidente del Real Madrid se reunió hasta las dos de la madrugada con su junta directiva.

Se concluyó la posibilidad de reemplaza al entrenador, Santiago Solari, por Jorsé Mourinho. Esto generó discrepancias que, al parecer, se han resuelto, pues este entrenador sería el que comenzaría a trabajar con el Real Madrid.

Nuevos fichajes del Real Madrid

Luego de que el PSG perdiera en la Champions League, se vocea que Neymar y Mbappé serán los nuevos fichajes del Real Madrid.

El club ya se había relacionado con ambos cracks del fútbol. La temporada pasada, intentaron fichar a Neymar y hace dos, ofrecieron hasta 235 millones al Mónaco para que Mbappé se una al equipo.

Respecto a la posibilidad de que el futbolista brasileño se una al Real Madrid, el jugador dijo lo siguiente: “El Real Madrid es un gran club eso está claro, cualquier jugador se sentiría atraído por él y en un futuro quién sabe. Pero en París estoy muy bien y muy feliz, no estoy diciendo que vaya a jugar en el Real Madrid, calma".