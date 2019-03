Valencia vs Krasnodar EN VIVO EN DIRECTO vía FOX Sports: HOY se enfrentan por la Europa League

Valencia vs Krasnodar EN VIVO EN DIRECTO | El Valencia se mide contra el Krasnodar por la ida de los octavos de final de la Europa League HOY jueves 7 de marzo en el estadio de Mestalla desde las 21:00 horas (España). Si quieres seguir el minuto a minuto y ver fútbol en vivo, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe.

El Valencia recibe en las mejores condiciones al Krasnodar por la Europa League. El equipo español ya clasificó a la final de la Copa del Rey y está a tan solo un punto de meterse en puestos europeos en el campeonato español, luego de una primera parte irregular en La Liga.

"Ahora tenemos un nivel físico, futbolístico y mental muy alto", aseguró Marcelino García Toral, director técnico del Valencia, el pasado domingo luego de vencer por 2-0 al Athletic de Bilbao.

El Valencia, transferido a la Europa League tras ser eliminando en la Champions en fase de grupos, no la tendrá nada fácil frente al Krasnodar, equipo que sorprendió a todos tras eliminar en dieciseisavos de final al Bayer Leverkusen.

Además, el DT del Valencia tendrá que lidiar con dos fuertes bajos, nos referimos a los sancionados Geoffrey Kondogbia y Facundo Roncaglia.

Valencia vs Krasnodar: pronóstico

El candidato a ganar el partido de ida por la Europa League, según las casas de apuesta, es Valencia. El equipo español no ha perdido en 14 de sus 15 encuentros disputados entre Liga, Copa y Europa League (8 victorias 6 empates), racha que le permite llegar con cierta confianza al duelo contra Krasnodar.

Valencia está clasificado en la séptima posición de La Liga con 36 puntos tras 26 jornadas disputadas. Como local tiene 4 victorias, 9 empates y una derrota con 16 goles a favor y 8 en contra. En condición de visitante, lleva 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas con 11 goles a favor y 13 en contra.

En la Europa League, el Valencia viene rebotado de la Champions League tras haberse clasificado tercero en el grupo H con 8 puntos, por detrás del Manchester United con 10 y de la Juventus con 12. Su balance es de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas con 6 goles a favor y 6 en contra. En dieciseisavos de final eliminó al Celtic Glasgow por un marcador global de 3-0.

Por su parte, Krasnodar no ha logrado ganar en sus últimos 4 partidos disputados entre Premier, Russian Cup y Europa League (3 empates y 1 derrota). Estos resultados no lo colocan como favorito para ganar este duelo por la Europa League; sin embargo, el equipo ruso has mostrado un buen nivel competitivo en el torneo europeo.

Krasnodar está clasificado en la Premier League de Rusia en segunda posición con 34 puntos en 18 jornadas disputadas. Como local tiene 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas con 16 goles a favor y 6 en contra. En condición de visitante tiene 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas con 16 goles a favor y 8 en contra.

En Europa League, Krasnodar quedó en segunda posición del Grupo J con 12 puntos. Su balance es de 4 victorias y 2 derrotas con 8 goles a favor y 8 en contra. En dieciseisavos de final eliminó al Bayer Leverkusen por un marcador global de 1-1.

Valencia vs Krasnodar EN VIVO EN DIRECTO: posibles alineaciones

Valencia buscará aprovechar su condición de local y tratará de meterle todos los goles posibles al Krasnodar, segundo clasificado en la Premiere League de Rusia que viene de eliminar al Bayer Leverkusen en la ronda anterior de la Europa League.

Marcelino García, DT del Valencia, arrancaría con Neto en el arco y los dos únicos centrales que tiene disponibles, Gabriel Paulista y Diakhaby. Los posibles laterales serían Piccini y Gaya.

En el ataque, el entrenador del Valencia tiene a cuatro delanteros y podría apostar por la pareja conformada por Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro, los dos goleadores en el último partido ante el Athletic.

Valencia no podrá contar con Geoffrey Kondogbia, Ezequiel Garay y Facundo Roncaglia. Por tal motivo, en el banquillo estaría Jaume Domenech, Wass, Lato, Ferran, Kang in Lee, Cheryshev, Santi Mina y Rubén Sobrino.

Mientras tanto, el Krasnodar alinearía con Safónov en el arco; una línea de cuatro defensas con Martynovich y Spajic en el centro y Petrov y Ramírez en los laterales; en el medio campo jugarían Kabore, Wanderson, Olsson, Gazinski y Claesson. El encargado de anotar sería el brasileño Ariclenes da Silva, quien lleva ocho goles en esta temporada, dos de ellos en la Europa League.

Valencia: Neto; Gayà, Gabriel, Diakhaby, Piccini; Dani Parejo, Coquelin, Guedes, Carlos Soler; Gameiro y Rodrigo.

Krasnodar: Safónov; Ramírez, Martinóvich, Spajic, Petrov; Kabore, Gazinski; Wanderson, Pereira, Suleimánov o Ari y Claesson

Esta sería la alineación inicial del Valencia vs Krasnodar. (Foto: Marca)

¿A qué hora juega el Valencia vs Krasnodar por la Europa League?

El Valencia vs Krasnodar por la Europa League se podrá ver en España desde las 21:00 horas. En algunos países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile el partido se transmitirá desde las 17:00 horas. Mientras tanto, en Perú, Colombia y Estados Unidos estará disponible el minuto a minuto a partir de las 15:00 horas.

En esta ocasión, la diferencia horaria ha generado que los partidos no se jueguen en diferentes días para Latinoamérica y España. Por tal motivo, el Valencia vs Krasnodar por la Europa League se desarrollará HOY jueves 7 de marzo. La hora depende del país en que te encuentres.

¿Cuándo juega el Valencia vs Krasnodar por la Europa League?

El partido por los octavos de final de la Europa League entre el Valencia vs Krasnodar se jugará HOY jueves 7 de marzo. En esta oportunidad toda Latinoamérica y España disfrutarán del encuentro en la misma fecha ya que la diferencia horaria no ha generado que duelo sea transmitido en diferentes días.

Lo único que variará es la hora. Por ejemplo, el Valencia vs Krasnodar se jugará en España desde las 21:00 horas. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO a partir de las 15:00 horas. En países como Colombia, Perú y Ecuador, el partido por la Champions League 2019 también iniciará a las 15:00 horas.

¿Dónde juega el Valencia vs Krasnodar EN VIVO EN DIRECTO?

El Valencia vs Krasnodar por los octavos de final de la Europa League se jugará en el estadio Mestalla o "Mestalla, Camp de Valencia". Este es un campo de fútbol de propiedad del Valencia situado en el barrio de Mestalla en la ciudad de Valencia, España, entre la avenida de Suecia y la avenida de Aragón.

El estadio Mestalla fue inaugurado el 20 de mayo de 1923 y debe su nombre a la histórica acequia de Mestalla, la cual pasaba junto a la grada sur del estadio. Entre 1969 y 1994 se le denominó Estadio Luis Casanova en honor a Luis Casanova Giner, considerado como uno de los mejores presidentes en la historia del club.

El estadio del Valencia tiene una capacidad para 55 mil espectadores y es considerado como el más antiguo de la Primera División española en la actualidad. Desde sus primeros años ha acogido 31 partidos internacionales de la Selección española y ha sido sede de 10 finales de la Copa del Rey.

¿Qué canal transmitirá el partido entre el Valencia vs Krasnodar EN VIVO ONLINE?

El Valencia vs Krasnodar por los octavos de final de la Europa League será transmitido EN VIVO EN DIRECTO ONLINE a través de la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar + en España. En países de Latinoamérica como Perú, Argentina, México y Colombia, podrás seguir el minuto a minuto vía Fox Sports 2.

En el caso que vivas en Estados Unidos, también podrás disfrutar EN VIVO el Valencia vs Krasnodar por los octavos de final de la Europa League mediante la señal de Fox Sports.

Valencia vs Krasnodar EN VIVO EN DIRECTO: canales de transmisión en el mundo

