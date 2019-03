¿Qué dijo Gabriel Costa sobre un posible llamado a la selección peruana?

Gabriel Costa anotó su primer doblete en el Campeonato de Chile desde su llegada a Colo Colo esta temporada. El volante uruguayo-peruano que fue elegido el mejor jugador del Torneo Descentralizado 2018 con Sporting Cristal y comprado por más de un millón de dolares por el ‘Cacique’, se refirió sobre una eventual convocatoria de la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA contra Paraguay y El Salvador.

“Llegué a Colo Colo para afrontar lo que pide el club y los hinchas. Es un club grande. Yo me preparo para estar bien en mi equipo. Si estoy bien acá las puertas de la Selección Peruana se abrirán. No depende de mí, sino del técnico. Jugar la Copa América es un sueño que yo tengo, pero lo único que me toca es prepararme bien acá. Si no me toca estar, no me genera nada”, dijo Costa en conferencia de prensa.

Tras obtener la nacionalidad peruana a fines del 2017, el volante de 28 años quedó a disposición del entrenador Ricardo Gareca para ser considerado en unas futuras convocatorias. El primer extranjero que fue citado por El Tigre fue el argentino Horacio Calcaterra de Sporting Cristal, que jugó en los amistosos después del Mundial Rusia 2018.

"Sinceramente todavía nadie me ha llamado. Es un halago estar sonando ahí. En cualquier tipo de selección, que suene tu nombre es una satisfacción. Yo estoy pensando en el partido del domingo ante Cobresal”, añadió.

Gabriel Costa jugó cinco años en Perú, dos en Alianza Lima y tres en Sporting Cristal. Con el cuadro blanquiazul logró el Torneo del Inca 2014, mientras que con los rimenses logró el título nacional del 2016 y 2018.