Sydney Leroux Dwyer, la futbolista que entrena a pesar de tener 5 meses de embarazo [FOTOS]

Sydney Leroux, reconocida futbolista y jugadora profesional de los Orlando Prime, equipo de los Estados Unidos, ha sido noticia en los últimos días por un reciente post que realizó en su cuenta personal de Twitter. Venciendo los temores y restricciones que se asocian a las mujeres embarazadas, la medallista olímpica de oro con Estados Unidos se animó a participar en los entrenamientos de la pretemporada de su elenco de fútbol con 5 meses de embarazo y hacerlo público.

La publicación ha desatado la polémica vía Facebook y otras redes sociales por parte de quienes no ven con buenos ojos el esfuerzo físico de Leroux teniendo un bebé en camino.

Fue el pasado 4 de marzo cuando Sydney Leroux inició los entrenamientos de la pretemporada de su equipo Orlando Prime. Con 5 meses y medio de embarazo y vistiendo orgullosa la camiseta morada, la atleta profesional se animó a practicar algunas jugadas con el balón.

Como es costumbre en muchas personas, la deportista quiso inmortalizar el hecho vía Twitter, publicando algunas fotografías de lo que fue su entrenamiento. A este le acompaña un mensaje, que ha generado divididas respuestas en Facebook y otras redes sociales: " Yo nunca pensé que estaría empezando la pretemporada con 5 meses y medio de embarazo pero aquí estamos", se lee en el mensaje de Leroux.

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. 😂 pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 4 de marzo de 2019

Las reacciones fueron diversas. Hubieron personas que criticaron su accionar por lo que podría ocurrirle al bebé durante el entrenamiento; sin embargo, algunas madres, deportistas también, se animaron a compartir sus experiencias relatando que ellas también continuaron haciendo el deporte que aman estando en pleno estado de gestación.

I didn’t think I’d be playing with 4 months pregnant but here we are, too! 😉 Yeah we're stronger than we think we are!! 👊 pic.twitter.com/hCwM4sfXbM — Bahar Toksoy Guidetti (@bhrtksy) 5 de marzo de 2019

Las respuestas fueron tales que Sydney Leroux se animó a explicar como es el entrenamiento que lleva en esta etapa de la pretemporada, teniendo en cuenta que está embarazada: "Solo hago cosas sin contacto. Trabajo con el balón. Recibo pases. No me pongo en situaciones en las que el balón pueda rebotar o golpearme. No corro a alta intensidad y escucho a mi propio cuerpo (que sabe más que la gente de Twitter que me dice lo que no debo hacer con mi cuerpo)", señaló en su cuenta de Twitter.

De esta forma, la ganadora de un Mundial Sub-20, quien además ganó el Balón de Oro, respondió a las incontables críticas que recibió por Facebook, la red más popular actualmente. La valentía y destreza de esta deportista, quien ya tiene un hijo de nombre Cassius, ha sido reconocida por diversas mujeres en Estados Unidos, quien toman como un ejemplo su accionar: ¿por qué habría que detener su vida estando embarazada?

Mientras tanto, Sydney Leroux Dwye espera a una niña en su vientre con mucho entusiasmo. El padre de la bebé que viene en camino se llama Dom Dwyer y es, al igual que ella, futbolista destacado.