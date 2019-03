La Internacional Board aclaró que no hay modificaciones en los penales

El último sábado 2 de marzo la FIFA a través de la International Board dio a conocer las nuevas reglas en el fútbol en entrarán en vigencia desde el 1 de junio del presente año. Sin embargo, en las últimas horas han salido a desmentir sobre la presunta modificación en la ejecución de penales. El ente que define las reglas del balompié se pronunció en Twitter sobre la información errada que propalaron algunos medios.

“Contrariamente a algunos informes incorrectos en los medios de comunicación relacionados con el procedimiento del penal, la pelota permanecerá en juego en caso de un rebote del portero, travesaño o postes de gol. Este asunto ni siquiera se discutió”, indicó la Internacional Board en Twitter.

Eso sí, el único cambio en la definición vía penal será que el arquero bastará con mantener un pie en la línea para que sea sancionado como penal. El resto de modificaciones serán las que la FIFA presentó días atrás en la edición 133 de la Asamblea General de la Internacional Football Association Board (IFAB).

!Clarification!



