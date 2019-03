Rosario Central vs Gremio EN VIVO ONLINE: por el Grupo H de la Copa Libertadores 2019

VER EN VIVO | Rosario Central vs Gremio se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Fox Sports 2 | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la fecha 1 la fase del Grupo H de la Copa Libertadores 2019. | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio de la B Gigante de Arroyito desde las 7:30 pm (hora peruana) y 9:30 pm (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los ‘Canallas’ hacen su debut en la Copa Libertadores 2019 afrontando el Rosario Central vs Gremio. El club argentino atraviesa una mala racha en el torneo local donde suman ocho partidos sin conocer la victoria: cuatro derrotas y la misma cantidad de empates.

Su última presentación en la Superliga Argentina terminó en un empate sin goles frente a Belgrano como local. El entrenador Paulo Ferrari aún no confirmó el equipo, pero hay tres jugadores a los que no podrá tener en cuenta para el Rosario Central vs Gremio: Matías Caruzzo y Alfonso Parot (ambos lesionados) y Germán Herrera (debe cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado en la Copa Sudamericana).

Los de Rosario se encuentran en el puesto 17 de la tabla de posiciones de la liga argentina tras sumar 22 unidades.

Por su parte, el ‘Tricolor’ buscará superar esa valla esta temporada tras quedar en semifinales de la anterior Copa Libertadores. La partida de ese camino empieza en su visita en el Rosario Central vs Gremio y de la mano del DT Renato Portaluppi buscará realizar una buena presentación internacional.

Gremio es la otra cara de la moneda respecto a su rival de turno, llevan 10 partidos sin ver la derrota; tres empates y siete victorias en duelos por el Torneo Gaucho y la Serie A de Brasil.

El Rosario Central vs Gremio, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2019. Este cotejo está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora de Argentina).

Para poder presenciar el Rosario Central vs Gremio y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Copa Libertadores, podrás recurrir a las señal de Fox Sports y la Transmisión vía Facebook.

Si quieres disfrutar del Rosario Central vs Gremio por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios para ver el Rosario Central vs Gremio EN VIVO por la Copa Libertadores 2019

México – 6:30 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:30 p. m.

Bolivia – 8:30 pm

Venezuela - 8:30 pm

Argentina – 9:30 pm

Chile - 9:30 pm

Uruguay - 9:30 pm

Paraguay - 9:30 pm

Brasil - 10:30 p. m.

España: 1:00 am (madrugada del jueves)

Argentina – Fox Sports 2

Bolivia – Fox Sports 2

Brasil – Globo, Sport TV

Chile – Fox Sports 2

Colombia – Fox Sports 2

Perú - Fox Sports 2

Paraguay - Fox Sports 2

Estados Unidos – beIN Sports CONNECT

Uruguay - Fox Sports

Rosario Central vs Gremio: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Miguel Barbieri, Óscar Cabezas, Nahuel Molina; Fabián Rinaudo; Washington Camacho o Agustín Allione, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Jonás Aguirre; Fernando Zampedri o Claudio Riaño.

DT: Paulo Ferrari.

Gremio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Walter Kannemann, Cortez; Rómulo, Maicon; Marinho o Montoya, Luan, Everton; Vizeu. DT: Renato Portaluppi.

Si quieres seguir en Internet el Rosario Central vs Gremio, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.