Real Madrid: ¿Zidane sabía que la crisis estaba cerca?

Luego de conquistar la decimotercera Champions tras superar en la final a Liverpool, el entonces entrenador Zinedine Zidane sorprendió al mundo anunciando su renuncia a la mejor versión de Real Madrid de los últimos años.

En aquel momento, 'Zizou' señaló que el equipo necesitaba un cambio en casa quisiera seguir ganando. Era complicado pensar que un club que era tricampeón de Europa necesitase modificaciones.

"Cuando vine quería transmitir serenidad, trabajo, entrega... el ADN de este club. Los jugadores no tienen nada que ver en mi decisión. Después de tres años, para un entrenador es difícil seguir haciendo lo que hace. Y este año no lo veo tan claro, soy un ganador, y si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio. Y me marcho yo" señaló en aquel momento el campeón mundial 1998.

Un año después, el tiempo parece haberle dado la razón al '10' francés: En una semana para el olvido, Real Madrid se despidió de la Copa del Rey el miércoles, de la Liga el domingo y, tras su caída ante Ajax, también de la Champions League.

Esta situación parece ser el colofón de la crónica de una muerte anunciada tras la polémica toma de mando de Julen Lopetegui, que iba a asumir la dirección de la 'casa blanca' tras el mundial, pero fue despedido antes que la Copa del Mundo empiece.

Evidentemente a Lopetegui no le fue bien, a pesar de emular el estilo Zidane, obtener solo 6 victorias en 14 partidos le obligaron a quitarse el buzo antes de la primera rueda. La llegada de Santiago Solari parecía ser la solución, el equipo parecía volver a ser el mismo bajo su dirección, pero con la misma idea de juego.

Sin embargo, la felicidad no duró demasiado y en la última semana el equipo presidido por Florentino Perez perdió toda oportunidad de levantar un trofeo en esta temporada. Zidane siempre tuvo la razón, tal parece.

Tras la eliminación, las críticas no han parado de llover para Santiago Solari, muchos piden la cabeza del 'indiecito', además de la vuelta de Zidane y Cristiano Ronaldo, principal goleador del equipo.

En aquella conferencia, Zidane aseguró "Puede ser un hasta luego, porque el Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar cerca de este club toda la vida". Además, agradeció al hincha, ese que ahora lo pide. "Quiero es agradecer a la afición, porque no sólo como entrenador, también como jugador, siempre me han apoyado. Hemos vivido momentos complicados y de vez en cuando que la afición aprieta nos viene bien".