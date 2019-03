Alianza Lima vs River Plate EN VIVO: debutan los íntimos en la Copa Libertadores

Alianza Lima y River Plate se enfrentan este miércoles EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2019 en el Estadio Nacional de Lima vía Fox Sports, Facebook Live y beIN Sports. El duelo entre 'Íntimos' y 'Millonarios' arrancará a partir de las 7:30 p.m (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

El último campeón de la Copa Libertadores 2018, River Plate, empieza su defensa del título sudamericano este miércoles en su visita a la capital limeña cuando enfrente a su similar de Alianza Lima en uno de los dieciséis cotejos que se disputarán entre martes y jueves por la fecha 1 de la Fase de Grupos del certamen continental.

La escuadra 'Millonaria' que dirige Marcelo Gallardo no ofreció ninguna confirmación del once que colocará en el recinto nacional de Lima para el cruce frente al elenco 'blanquiazul'; eso sí, los futbolistas, Milton Casco y Exequiel Palacios no estarán presentes por lesión, mientras que Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero se recuperaron y sí podrán ser considerados por el popular 'Muñeco'.

Asimismo, Miguel Ángel Russo, director técnico de Alianza Lima, tampoco soltó la alineación inicial pero se prevé que salte al terreno de juego con un esquema con cuatro defensores, dos centrocampistas, tres volantes de ofensiva y un referente de área.

Ver Alianza Lima vs River Plate: así la llegada del 'Millonario' a Lima

Tras aterrizar en Lima, el plantel de River Plate ya se encuentra en el hotel donde concentrará para el duelo contra Alianza Lima



Ver Alianza Lima vs River Plate: ¿a qué hora empezará el partido por la Copa Libertadores?

El Alianza Lima vs River Plate, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2019. Este cotejo está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora de Argentina); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Alianza Lima vs River Plate: canal de transmisión del partido por la Copa Libertadores

Para poder presenciar el Alianza Lima vs River Plate y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Copa Libertadores, podrás recurrir a las señal de Fox Sports y la Transmisión vía Facebook.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Alianza Lima vs River Plate por la Copa Libertadores?

Si quieres disfrutar de este atractivo partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Alianza Lima vs River Plate EN VIVO por la Copa Libertadores

México – 2:00 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:30 p. m.

Bolivia – 8:30 pm

Venezuela - 8:30 pm

Argentina – 9:30 pm

Chile - 9:30 pm

Uruguay - 9:30 pm

Paraguay - 9:30 pm

Brasil - 10:30 p. m.

España: 1:00 am (madrugada del jueves)

Alianza Lima vs River Plate EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Copa Libertadores

Argentina – Fox Sports

Bolivia – Fox Sports

Chile – Fox Sports

Colombia – Fox Sports

Perú - Fox Sports

Paraguay - Fox Sports

Estados Unidos – beIN Sports

Uruguay - Fox Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Alianza Lima vs River Plate?

Si quieres seguir en Internet el Alianza Lima vs River Plate, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.