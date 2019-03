Copa Libertadores 2019: programación de partidos de la fecha 1 de fase de grupos

Copa Libertadores 2019 EN VIVO | Ver Copa Libertadores por Internet | Facebook Watch | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports: esta semana se inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.

Después de 9 años, tres equipos peruanos participan en el torneo continental desde la fase de grupos y todos ellos debutarán esta semana. El martes 5 de marzo, Melgar recibe a San Lorenzo, mientras que el miércoles 6, Alianza Lima se enfrentará al actual campeón del certamen River Plate de Argentina. Solo dos horas antes del duelo de los íntimos, el campeón peruano Sporting Cristal visita a Universidad de Concepción de Chile.

Asimismo, la jornada 1 trae interesantes cotejos como el Wilsterman vs Boca Juniors, Junior vs Palmeiras, Rosario Central vs Gremio, LDU de Quito vs Peñarol, y muchos más. Conoce a continuación la programación completa de la primera semana de la Copa Libertadores 2019.

¿A qué hora serán los partidos de fase de grupos de Copa Libertadores 2019?

Los primeros encuentros de la fase de grupos de Copa Libertadores 2019, están programados para arrancar desde las 5:15 pm. hasta las 9:00 pm. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canales transmitirán los partidos de fase de grupos de Copa Libertadores 2019?

Para poder seguir las incidencias de estos compromisos, podrás recurrir a las señales pague por ver de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de fase de grupos de Copa Libertadores 2019?

Si quieres disfrutar de estos atractivos cotejos de la Copa Libertadores 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del planeta. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar a LaRepublica.pe.