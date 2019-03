Boca Juniors vs Wilstermann EN VIVO ONLINE en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Boca Juniors visitará a Wilstermann EN VIVO ONLINE vía FOX Sports en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba hoy martes desde las 7:30 p.m. en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Segue el minuto a minuto del compromiso a través de LaRepublica.pe.

En un encuentro que marca el debut de ambas escuadras en la edición 2019 de la Copa Libertadores, Boca Juniors volverá al certamen continental después de haber perdido la final histórica ante su eterno rival River Plate en la temporada anterior.

Con el chip puesto en cobrarse una deuda pendiente, el elenco de Gustavo Alfaro tiene el objetivo de empezar la Copa Libertadores ganando y a pesar de la altura del país del altiplano tiene la consigna de regresar a Argentina con los tres puntos de su lado, para seguir en la senda del favorito.

Obtener el sexto trofeo de la competencia es el anhelo de los ‘xeneizes’ en esta nueva edición, y luego de lograr dos victorias al hilo en la Superliga Argentina, no tienen otro objetivo que conseguir todos los puntos posibles para asegurar su paso en la siguiente etapa.

En la otra cara de la moneda, Jorge Wilstermann liderado por el español Miguel Ángel Portugal no dejará que el encuentro sea sencillo para los argentinos, y además de la altura de Cochabamba apelará a u condición de local para salir airoso.

"¿Ganarles? Todo es posible. No es fácil, pero es posible, ¿por qué no?. Es clave sacar un triunfo. No va a ser fácil porque luego tenemos tres partidos fuera", manifestó el entrenador del ‘aviador’, que demás busca un alivio en el hincha tras la irregularidad del torneo boliviano.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs Wilstermann EN VIVO por la Copa Libertadores 2019:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Jorman Campuzano, Inván Marcone, Agustín Almendra, Mauro Zárate; Carlos Tévez y Darío Benedetto.

DT: Gustavo Alfaro

Wilstermann: Arnaldo Gimenez; Alejandro Meleán, Alex Silva, Edward Zenteno, Juan Aponte; Fernando Saucedo, Víctor Melgar, Sebastián Galindo, Cristian Chávez; Gilbert Álvarez y Seginho.

DT: Miguel Ángel Portugal

Boca Juniors vs Wilstermann: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores 2019?

El emocionante encuentro entre Boca Juniors vs Wilstermann está programado para las 7:30 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 6:30 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 9:30 p.m. En España será a partir de la 1:30 a.m. (miércoles).

Boca Juniors vs Wilstermann: ¿qué canal pasará el partido por la Copa Libertadores 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga de Campeones deberás seguir la transmisión y la señal de FOX Sports y beIN SPORTS.

Guía de canales del Boca Juniors vs Wilstermann EN VIVO por la Copa Libertadores 2019:

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Play Brazil, Fox Sports 2 Brazil

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Paraguay:Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Peru, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Horarios del Boca Juniors vs Wilstermann EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2019:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia: 9:30 p.m.

Venezuela: 9:30 pm

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (miércoles)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs Wilstermann?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Wilstermann, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.