Miguel Ángel Russo: “Alianza Lima no tiene ritmo de competencia internacional”

Con las expectativas al tope, Alianza Lima debutará el miércoles en la presente edición de la Copa Libertadores enfrentando al vigente campeón continental River Plate, y pese a que muchos señalan al cuadro argentino como favorito, el entrenador ‘blanquiazul’ Miguel Ángel Russo aseguró que aprovechará los 90 minutos en el Estadio Nacional para dar batalla.

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo reconoció las diferencias que hay entre ambos equipos, pues River Plate tiene en su historial roce internacional y de alta competencia, sin embargo, el equipo de La Victoria no pudo llegar a su mejor versión en certámenes del continente, aunque a pesar de ello no se da por vencido.

“Acá hay que ser claritos: River es el campeón y está muy acostumbrado a esto. Alianza es otra cosa, no tiene todo ese ritmo de competencia internacional. Son cinco años contra meses de trabajo. Y no es fácil contra los argentinos y los brasileños: a la hora de formar los equipos hay mucha diferencia económica. Pero esto hay que jugarlo: si me preguntás a priori cómo estamos te tengo que decir que River tiene mucha experiencia y nosotros, no. Pero son 90 minutos y tenemos que hacer fuerte la localía en un grupo que va a ser duro. No hay que perder. Eso es importante: no hay que perder en el arranque”, enfatizó el exDT de Boca Juniors a ‘Olé.

Además, el argentino de 62 años se refirió a la molestia que expresó hace algunos días por la seguidilla de partidos que le ocasiona participar en la Liga 1 Movistar y en la Copa Libertadores, así como su intención de realizar el partido del miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva, la localía de los ‘grones’.

“Estamos representando al fútbol peruano y hubiera sido bueno adelantar el último partido (con César Vallejo) para preparar el partido contra River, pero ya está. Hay que adaptarse al calendario y a otras cuestiones. Me hubiera gustado jugar en nuestro estadio, pero por una cuestión económica y de seguridad nos mudamos: es entendible”, sostuvo Russo.

Además, reveló la expectativa que se genera en lo hinchas por recibir a clubes y jugadores históricos como River Plate y Paolo Guerrero. “Acá es muy especial recibir a River, al campeón. Tanto River como Boca movilizan al fútbol peruano. Y después nos toca justo con Inter que ahora tiene a Paolo Guerrero, así que tal vez ahí también juguemos en el Nacional: se van juntando cosas”, declaró el estratega.

En referencia a la cercanía y admiración que tiene con su próximo contendor, Marcelo Gallardo, señaló que debido al título continental con los ‘millonarios’ tiene el mérito de dirigir a la Selección Argentina.

“Es campeón de América, que no es nada simple, pero además cumple con muchas exigencias que hay que tener para dirigir a la Selección. Tiene continuidad, cambia de sistemas de juego y se va adaptando, tiene logros y un desarrollo permanente. Eso lo ponés en la balanza y te lleva a un lugar como la Selección. Hoy es el mejor DT argentino”, expresó Miguel Ángel Russo.