Frenkie de Jong reveló que el Barcelona le pidió eliminar al Real en Champions

El partido entre el Real Madrid vs Ajax en el Estadio Santiago Bernabéu por la Champions League ha originado una expectativa muy importante en el FC Barcelona. Frenkie de Jong, una de las estrellas del fútbol holandés y próximo jugador azulgrana a partir de la siguiente temporada, reveló el pedido que le hicieron desde la interna culé cuando firmó su contrato.

"Durante la firma de mi contrato, dijeron: trata de eliminar al Real. Eso sería también genial para el Barça, por supuesto", afirmó el centrocampista de Jong, en entrevista con el diario holandés De Telegraaf.

"Tenemos que jugar ofensivamente, presionar y jugar al fútbol. Si todos participan, tenemos suficiente calidad para sorprender aquí. Si eliminamos al Real Madrid sorprenderemos a todo el mundo del fútbol y volveremos a poner al Ajax en el mapa”, agregó Frenkie, quien está seguro de lograr la remontada en el Bernabéu. En la ida, disputada en el Ámsterdan Arena, el conjunto de Santiago Solari ganó 2-1.

Consultado por la posibilidad de que reciba una pitada en el Bernabéu, por su fichaje por el Barcelona, de Jong comentó que no le dará importancia. “Quizás sea bueno que me presten atención extra. Nunca he jugado en el estadio (Santiago Bernabéu), pero espero manejarlo bien", señaló.

Frenkie De Jong, de 21 años, firmó contrato con el FC Barcelona el último 23 de enero, por cinco temporadas a partir del 30 de junio de 2019. El Barça ejecutó un pago al Ajax de 75 millones de euros, más otros 11 posibles por objetivos.