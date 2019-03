Líbero Sur: Melgar está listo para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Libertadores [VIDEO]

El Líbero Sur analizamos sobre el duelo deportivo entre Melgar y San Lorenzo que se realizará este martes a las 17:15 horas. Hay bastante expectativa de los hinchas rojinegros ya que realizan colas en el Club Melgar para comprar sus entradas. Nuestros conductores anunciaron el posible once de Melgar que intentará ganarse con la victoria. Además sorteamos cinco entradas para el partido que se realizará en el estadio de la Unsa.

En el caso de Binacional el triunfo le sigue sonriendo al equipo altiplánico. Esto debido a que ganó por 3 - 0 a Municipal logrando así ganar por tercera vez consecutiva. Su victoria lo sigue colocando entre los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Para el caso de Real Garcilaso se habló sobre su derrota ante A. Mannucci. Una falta le costó una tarjeta roja al jugador Reimond Manco que terminó dejando al equipo cusqueño con 10 jugadores. Su próximo partido será este sábado frente a Melgar a las 17:45 horas.

