Lakers vs. Clippers EN VIVO ONLINE: horas, fecha y canales para disfrutar el partido por la NBA

Ya todo está casi listo para el partido entre los Lakers y los Clippers por la NBA, que se dará este lunes 4 de marzo en el Staples Center de Los Ángeles.

Si no quieres perderte ningún pormenor del esperado choque por la NBA, aquí te presentamos diferentes alternativas como canales de TV y servicios de Streaming.

Mark Madsen sits down to provide the scouting report for tonight's game against the Clippers, presented by @Delta pic.twitter.com/ueJ7PuR7W8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 de marzo de 2019

En el último juego, Los Ángeles Lakers no lograron vencer a los Phoenix Suns, pues DeAndre Dayton tuvo un excelente performance e hizo un doblete de 26 tantos y 10 rebotes.

Posicionados en el décimo podio en la Conferencia Oeste de la NBA, los Lakers están a 4,5 partidos de los Orlando Magic, equipo que en aquel grupo va en el octavo lugar, última posición que otorga un pase a las finales. Por su parte, LeBron James estuvo cerca del triple-doble con 27 anotaciones, 16 asistencias y 9 rebotes.

Por otro lado, en el equipo de los Clippers, el novato Landry Shamet demostró, una vez más, el inmenso potencial que tiene al sumarle al equipo 21 puntos anotando 7 tripletes y liderando el ataque de los Clippers, equipo que se impuso fácilmente 128-107 a los Nueva York Knick, con 50 partidos perdidos en lo que va de la temporada de la NBA.

Landry Shamet, quien llegó a los Clippers gracias al traspaso de Tobias Harris a los Sixers de Filadelfia, ha surgido como la revelación del equipo, que también contó con el apoyo del italiano Danilo Gallinari al lograr 20 puntos.

Como se recuerda, el triunfo de los Clippers (36-29) fue la segunda victoria contigua que los ha posicionado en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste al vencer a los Spurs de San Antonio.

¿A qué hora juegan los Lakers vs. Clippers por la NBA?

Cono aquí los horarios del partido entre Lakers vs. Clippers en distintos países del mundo.

México: 21:30 horas

Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 22:30 horas

Alemania: 04:30 del martes

Argentina: 00:30 horas del martes

Bolivia: 23:30 horas

Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia): 00:30 horas del martes

Chile: 00:30 horas del martes

China: 11:30 horas del martes

Colombia: 22:30 horas

Corea del sur: 12:30 horas del martes

Ecuador: 22:30 horas

España: 04:30 del martes

Francia: 04:30 del martes

Italia: 04:30 del martes

Japón: 12:30 horas del martes

Paraguay: 00:30 horas del martes

Perú: 22:30 horas

Uruguay: 00:30 horas del martes

Venezuela: 23:30 horas

3️⃣-ball on the way 💦 pic.twitter.com/xEK0bjqtoc — Los Angeles Lakers (@Lakers) 3 de marzo de 2019

¿Cuándo juegan los Lakers vs. Clippers por la NBA?

Los Lakers vs. Clippers jugarán este lunes 4 de marzo en el Staples Center de Los Ángeles.

¿Dónde juegan los Lakers vs. Clippers EN VIVO EN DIRECTO?

El esperado choque entre los Lakers vs. Clippers se dará a todo lo grande en el Staples Center de Los Ángeles, un inmenso reciento ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en California. Ubicado en la Avenida Figueroa, este estadio es uno de los más modernos y lujosos del mundo. Es famoso también por ser la sede de la ceremonia anual de la entrega de los Premios Grammy, pues tiene una capacidad para casi 20 mil personas.

Lakers vs. Clippers: ¿Qué canal transmitirá la NBA?

Los fanáticos de la NBA que quieran ver en EN VIVO el partido los Lakers vs. Clippers desde Latinoamérica deberán visitar DirecTV Sports (canales 612 y 1612 HD). Para quienes deseen ver el encuentro desde Estados Unidos y Canadá, se podrá ver por los canales Spectrum SportsNet, FOX Sports Prime Ticket, NBA TV Canadá, ESPN Deportes y LA Sports. Por último, en España se podrá ver a través de Movistar Deportes.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE Lakers vs. Clippers?

Para poder ver todos los detalles del juego entre los Lakers vs. Clippers, deberás visitar LaRepública.pe, que trasmitirá cada incidencia EN VIVO y el minuto a minuto del esperado partido.

Lakers vs. Clippers : ¿Dónde ver EN VIVO la NBA?

Latinoamérica:

- DirecTV Sports (canales 612 y 1612 HD)

Estados Unidos y Canadá:

- Spectrum SportsNet

- FOX Sports Prime Ticket

- NBA TV Canadá

- ESPN Deportes

- LA Sports

España:

- Movistar Deportes