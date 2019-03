“No creo que Alianza Lima sea tan grande como Sporting Cristal” [VIDEO]

Alianza Lima está a días de enfrentar a River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores. Desde argentina vienen analizando este duelo por el Grupo A y no tuvieron piedad al criticar al cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo restándole chances de avanzar a la siguiente fase del torneo. Incluso, aseguraron que el club victoriano estaba por debajo de Sporting Cristal. El video fue subido a Youtube.

Las polémicas declaraciones se dieron en el programa radial 'Radio Sentidos' luego de que el panel cuestionara el alto costo de las entradas para los hinchas del River Plate en el Estadio Nacional.

“¿Tanto público tiene Alianza Lima como para llenar el estadio? Vamos a reconocer que es uno de los grandes de Perú, pero no creo que sea tan grande como Sporting Cristal, qué se yo. Podrían haberle dado un poquito más a River”, indicó Horacio Gubana.

Las ácidas críticas de Gubana fueron más allá al asegurar que el cuadro victoriano no tiene aspiraciones en los torneos internacionales y solo juegan por participar.

“¿A parte de River con qué va, con la cuarta? Alianza Lima siempre participa en la copa, pero no llega muy lejos. Son de esos equipos que participan y no tienen gran envergadura en lo que es torneos internacionales, juegan solo por participar”, manifestó el periodista argentino tal y como se puede ver en el video de Youtube.

El comunicador dijo que si el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo presenta su mejor versión le podría encajar entre 3 y 4 goles a Alianza Lima.

“Será una cancha llena me imagino, no creo que como la de Sporting Cristal, no creo que tenga tanto como Cristal. Si River hace los deberes bien, fácilmente le puede hacer tres o cuatro goles a Alianza. Pero esto es fútbol. Si Gallardo juega como lo hizo contra Patronato, en Alianza van a festejar una vez en su vida”, finalizó el periodista argentino.