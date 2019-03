Referente del Real Madrid reveló que se siente la ausencia de Cristiano Ronaldo [VIDEO]

En la 'Casa Blanca' sienten la ausencia del Cristiano Ronaldo. El Real Madrid sufrió en menos de una semana dos derrotas frente a su archirrival el FC Barcelona, y llegan golpeados para enfrentar al Ajax por los octavos de final de la Champions League. Luka Modric, en declaraciones para la prensa, destacó que el vacío dejado por 'CR7' no podrá ser ocupado por nadie al ser un futbolista vital en cualquier equipo.

“Es un jugador que le faltaría a todos los equipos, buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Lo que él ha hecho por este club... claro que nos hace falta Cristiano. Lo que intentó el club fue que otros jugadores cumplieron su función, que se divida entre los jugadores de arriba. Y no es fácil...”, indicó el '10' del conjunto 'merengue'.

Luka Modric no paró de derramar elogios sobre Cristiano Ronaldo y su efectividad de cara al arco rival, subrayando que en la actualidad no hay un jugador con similares condiciones en el equipo dirigido por Santiago Solari.

“Cristiano marcó 50 goles y no puedes encontrar a alguien que marque tanto. Algunos tenían que dar un paso adelante y, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, dos o tres jugadores que metan 15-20 0 10 goles. Y eso no lo tenemos", manifestó el jugador del Real Madrid.

Sin embargo, Modric resaltó que no toda la vida se iban a estar quejando por la ausencia del portugués cuando los resultados no se terminen dando a favor.

“Cristiano no está aquí, pero no podemos quejarnos 10 años de que no está Cristiano. El club ha puesto fe en jugadores como Gareth Bale, Asensio, Karim, ha traído a Mariano, está Vinícius que lo está haciendo muy bien para la edad que tiene”, aseguró el mediocampista croata.