Neymar: "Cualquier jugador se sentirá atraído para jugar en el Real Madrid"

Neymar reveló este domingo que no descarta llegar algún día al Real Madrid, pese a reiterar que se encuentra feliz en el Paris Saint-Germain (PSG), adonde llegó tras cumplir su "sueño" de vestir la camisa del FC Barcelona, según contó en una entrevista a la cadena Globo.

"El Real Madrid es uno de los mayores clubes del mundo y cualquier jugador querría jugar allí. Estoy feliz en París, estoy muy bien, pero nadie sabe en un futuro. Pero no estoy diciendo que jugaré en el Real Madrid. El Barcelona era un sueño de infancia y lo realicé", señaló el brasileño en el programa "Esporte Espetacular" de la cadena televisiva.

La entrevista fue transmitida en su totalidad este domingo, después de varios adelantos realizados en las últimas semanas, en los que Neymar reveló que en 2018 no sólo sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho jugando por el PSG, sino que también se rompió el ligamento del tobillo y demoró su recuperación.

El atacante afirmó también que el Balón de Oro "no le quita el sueño" y precisó que si no lo gana, no será "el fin del mundo".

Neymar ha reconocido que su regreso al Barcelona es complicado: "Es difícil. Siendo sincero, es muy difícil", respondió entre lágrimas. 'Ney' dejó el club español a inicios de la temporada 2017-18 para iniciar una nueva etapa en el Paris Saint Germain, donde firmó por cinco temporadas.

El club parisino le dio permiso al brasileño para que su recuperación la realice en su país, pero debe volver esta semana para reintegrarse al plantel con miras al partido de vuelta por los octavos de final de Champions League ante Manchester United.