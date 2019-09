Presidente de Mannucci lanza advertencia a su plantel: "Si no quieren jugar que avisen"

La reciente derrota en la tercera fecha de Real Garcilaso, y la suma de dos puntos de los nueve que el equipo de Carlos Mannucci disputó dejó con sinsabor al presidente del equipo, Raúl Lozano, quien no dudó en advertir con un contundente mensaje a su elenco.

“Hoy jugamos horrible y se reflejó en el resultado, pudimos abrir el marcador, ni eso nos salió con el penal. Me quedé sorprendido porque este no es el potencial que tiene el equipo, ahorita en caliente no es bueno decirlo”, inició el mandamás del club de Trujillo.

Pese a que Raúl Lozano intentó ser cauteloso con sus declaraciones no ocultó su enojo con un grupo de jugadores a los que considera que deberían ser apartados de la nómina de Mannucci al no asumir el partido con compromiso.

“Se necesita cambiar muchas cosas. Una de ellas es la actitud, nosotros no podemos perder el partido y algunos jugadores están caminando, eso no puede pasar. Estamos con toda la bronca encima. Si no quieren jugar que avisen, hay otros chicos afuera que si quieren jugar”, enfatizó con molestia Lozano.

Asimismo, directivo ‘carlista’ aseguró que este panorama podría volver a verse en la próxima fecha, en la cual medirá fuerzas contra Universitario de Deportes en condición de visitante, por lo que espera que el estratega José Soto tome medidas drásticas.

“No queda de otra que seguir adelante y trabajar. Ante la ‘U’ va a ser difícil y si jugamos como hoy vamos a hacer un papelón. Nos equivocamos en todo, en todo. El comando técnico tomé la decisión de que los que juegan sean los que quieren jugar”, sentenció Raúl Lozano.