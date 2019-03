La trágica confesión de Paolo Hurtado tras no jugar durante cuatro meses

Luego de una larga lesión en la espalda en enero, y previo a ello una dolencia en la rodilla, Paolo Hurtado estuvo ausente en las canchas por casi cuatro meses, sin embargo, como “no hay mal que dure” el delantero se encuentra casi restablecido y a punto de volver a jugar con su club Konyaspor.

Y aunque, ahora siente una gran emoción por volver al campo, el ‘Caballito’ Hurtado reveló el duro momento que atravesó durante el periodo que estuvo marginado de convocatorias tanto en el equipo turco como en la Selección Peruana.

“Ha sido un momento muy difícil por estos más de cuatro meses que llevo sin jugar pero ya estoy casi recuperado para estar con el equipo. Tengo que prepararme bien físicamente y volver a tener el ritmo que necesito", enfatizó el delantero peruano a ‘Ovación’.

Además, a pesar que confesar que desea integrar el equipo de Ricardo Gareca, es consciente que es poco probable asumir los amistosos ante Paraguay y El Salvador, sin embargo, aseguró que se preparará para estar en acción y en las condiciones para la Copa América Brasil 2019.

"Estoy tranquilo en ese tema, por el tiempo que no vengo jugando quizás no pueda estar. Ahora estoy enfocado en mi club, en recuperarme bien para estos tres meses que faltan de campeonato. La selección siempre es una motivación extra pero el 'profe' decide esas cosas. Mi mente está en hacer las cosas bien aquí para ser llamado a la selección, quizás no ahora pero tal vez más adelante porque se viene la Copa América y estar ahí es lo que todo jugador quiere", expresó.

Finalmente, Paolo Hurtado contó que no abandona el recorrido del club de sus amores, Alianza Lima, menos aún en la etapa que iniciará en la Copa Libertadores. "Ojalá que le vaya bien a los tres equipos, a Alianza siempre estoy atento, juega el miércoles con River y el apoyo de la gente siempre va a ser importante", sentenció.