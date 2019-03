Las nuevas normas del fútbol que revolucionarán el deporte desde el 1 de junio

El pasado sábado 2 de marzo fue la fecha en la que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, festejó el gran impacto del uso del VAR (sistema de videoarbitraje) en el fútbol. Él lo hizo en la edición 133 de la asamblea general de la Internacional Football Association Board (IFAB), en Aberdeen, Escocia.

Pero la novedad vino por parte de las nuevas reglas que la FIFA ha presentado y que prevalecerán en el universo del fútbol desde la próxima temporada.

