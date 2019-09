Independiente del Valle golea al Barcelona SC 3-0 por la Liga Pro de Ecuador [RESUMEN]

Barcelona SC sufrió una dolorosa derrota ante Independiente del Valle por 3-0 en el Estadio General Rumiñahui de la localidad de Sangolquí por la fecha 4 de la Liga Pro Ecuador 2019.

El 'Rayado del Valle' demostró una gran superioridad en la definición de las oportunidades de gol que tuvo, mientras que Barcelona se mostró desconcertado después del primer tanto a los 38 minutos a cargo de Richard Schunke.

Barcelona entró en descoordinaciones lo que fue aprovechado por Independiente del Valle quien marcó el segundo tanto en solo 5 minutos. Juan José Govea puso el 2-0 a los 43' y apenas regresando del descanso, Cristian Dájome puso cifras definitivas al compromiso (47').

Barcelona SC vs Independiente del Valle: Minuto a minuto

Tweets by IDV_EC

Barcelona SC vs Independiente del Valle: Alineaciones confirmadas

Barcelona SC (4° con 7 puntos) viene de ganar de local por 2-0 al Mushuc Runa con goles de Estupiñan y Quiñonez. El cuadro de Guillermo Almada está invicto en el campeonato con dos triunfos y un empate, por lo que buscarán dar el golpe de visita para no alejarse del primer lugar.

“Él (Estupiñán) dejó un equipo en Europa, en el que estaba participando permanentemente de sus convocatorias. Él quería venir, nos llamó y dijo que conocía el entorno y su hinchada, se integró rápidamente; como persona espectacular. Nos va a dar muchas alegrías, como Ángelo y como (Leonardo) Campana también”, dijo el entrenador sobre la actualidad del delantero colombiano.

En tanto, Independiente del Valle (6° con 6 puntos) se recuperó de la derrota en el debut ante Deportivo Cuenca y sumó su segundo triunfo consecutivo por 1-0 de visita al Guayaquil City. ‘Los Rayados del Valle’ intentarán mantener el invicto en casa en la presente temporada y seguir escalando en la tabla para pelear por el título de la Liga Pro de Ecuador.

“Es un partido que nos ilusiona, queremos seguir con esta dinámica de resultados y sobre todo de nivel... tenemos una competición regular, con opciones para todos. Venimos con buena dinámica los dos equipos, esperamos estar a la altura y ofrecer un buen espectáculo. Espero que los puntos se queden en casa", dijo el entrenador español Ismael Rescalvo.

Barcelona SC vs Independiente del Valle: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Pro de Ecuador?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Barcelona SC vs Independiente del Valle está programado para iniciar a las 4:15 p.m. (hora peruana y ecuatoriana). Un partido vibrante por la Liga Pro de Ecuador.

Barcelona SC vs Independiente del Valle: ¿qué canales pasará el partido por la Liga Pro de Ecuador?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de Gol TV que transmitirá el duelo Barcelona SC vs Independiente del Valle para toda Latinoamérica.

Barcelona SC vs Independiente del Valle: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Pro de Ecuador

Barcelona SC: Maximo Banguera, Xavier Arreaga, Byron Castillo, Matías Oyola, Gabriel Marques, Beder Caicedo, Christian Alemán, Félix Torres, Marcos Caicedo, Ely Esterilla y Oscar Estupiñán.

Independiente del Valle: Hamilton Piedra, Fernando León, Richard Schunke, Luis Ayala, Cristian Pellerano, Jairo Sánchez, Alan Franco, Anthony Landázuri, Juan Govea, Enzo Maidana y Cristian Dájome.

¿Dónde ver EN VIVO el Barcelona SC vs Independiente del Valle por la Liga Pro de Ecuador?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Liga Pro de Ecuador, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo del Barcelona SC vs Independiente del Valle EN VIVO ONLINE por la Liga Pro de Ecuador

México - 3:15 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) - 4:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 5:15 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay - 6:15 p.m.

19:15 horas en Brasil – 7:15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania - 10:15 p.m.

Catar y Arabia Saudita - 00:15 horas a.m. (lunes 4 de marzo)

China: 5:15 a.m. (lunes 4 de marzo)

Japón y Corea del Sur - 06:15 a.m. (lunes 4 de marzo)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona SC vs Independiente del Valle?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona SC vs Independiente del Valle, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.