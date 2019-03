Juventus vs Napoli EN VIVO vía ESPN 2: HOY con Cristiano Ronaldo por la Serie A

VER EN VIVO Juventus vs Napoli se miden HOY ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 en el Estadio San Paolo del barrio de Fuorigrotta, en la ciudad de Nápoles, por la jornada 26 de la Serie A italiana. El partido está programado para las 2:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora de Italia), además, podrás seguir ONLINE el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Juventus vs Napoli: Con la mente en la punta y la hazaña en Champions League

Juventus (1° con 69 puntos) viene de vencer por 1-0 de visita al Bologna con gol de Paulo Dybala y siguen invictos tras 25 jornadas. Este encuentro servirá para que los dirigidos por Massimiliano Allegri continúen preparando la vuelta de los octavos de final contra Atlético de Madrid por la Champions League.

La 'Vecchia Signora' es sólido líder del torneo italiano con un ventaja de 13 puntos sobre el Napoli y buscarán ampliarlo en el San Paolo. Además, será el penúltimo duelo antes de buscar la hazaña y voltear un 2-0 recibido en el Wanda Metropolitano a manos del Atletico.

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas durante la semana tras acabar con molestias en el tobillo izquierdo en el último partido liguero. La estrella de la Juventus no entrenó el miércoles con sus compañeros, pero el DT italiano decidió incluirlo en la lista de convocados para el compromiso.

“El discurso sobre el futuro es muy sencillo. Vi al presidente el otro día y lo veo a menudo. Ahora tenemos un gran partido mañana, luego Udinese y la vuelta contra el Atlético: pronto nos veremos para hablar de cómo va el año y el futuro, pero sin problemas. Vamos a charlar y luego tomar decisiones. Estoy vinculado a la Juventus, en cuatro años hemos tenido grandes alegrías”, expresó Allegri sobre su continuidad.

Juventus vs Napoli: Los Partenopeos buscan romper invicto del líder

Enfrente, Napoli (2° con 56 puntos) llegan motivados al duelo con la Juventus tras golear por 4-0 de visita al Parma con doblete de Milik y otros tantos de Zielinski y Pinas. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti buscarán una victoria en el San Paolo para acortar a diez puntos la distancia con los turineses. Si pierden, la ‘Juve’ estirará a 16 unidades la ventaja y complicará más su ilusión de ganar la Serie A.

“La tabla no miente, es en parte a favor de Juventus y en parte es culpa nuestra. Hemos tenido algunos juegos malos, pero no pudimos seguirle el ritmo al extraordinario equipo de Juventus. Napoli puede y debe ser capaz de competir con Juventus, de lo contrario no habría venido aquí. Tarde o temprano ganaremos, estoy seguro de eso", confió el estratega Ancelotti.

Juventus vs Napoli: el último triunfo de la ‘Juve’ en el San Paolo

La última victoria de la Juventus ante Napoli en el Estadio San Paolo fue el 1 de diciembre del 2017. En aquella ocasión, los partenopeos partían con una ventaja de cuatro puntos y la Juve solo le valía el triunfo. Y así fue. Gonzálo Higuaín anotó el único tanto del partido tras asistencia de Paulo Dybala.

Juventus vs Napoli: ¿a qué hora inicia el partido por la Serie A?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Juventus vs Napoli está programado para iniciar a las 2:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora de Italia). Un partido vibrante por la Serie A.

Juventus vs Napoli: ¿qué canales pasará el partido por la Serie A?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de ESPN 2 y Rai TV que transmitirá el duelo Juventus vs Napoli para toda Latinoamérica.

Juventus vs Napoli: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Serie A

Juventus: Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi; Paulo Dybala; Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic.

DT: Massimiliano Allegri.

Napoli: Alex Meret; Kévin Malcuit, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj; José Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Piotr Zielinski; Lorenzo Insigne y Arkadiusz Milik.

DT: Carlo Ancelotti.

¿Dónde ver EN VIVO el Juventus vs Napoli por la Serie A?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Serie A, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo del Juventus vs Napoli EN VIVO ONLINE por la Serie A

México: 1:30 p.m.

Perú: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Estados Unidos: 2:30 p.m. (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 3:30 p.m.

Bolivia: 3:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Uruguay: 4:30 p.m.

Brasil: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

Italia: 8:30 p.m.

Francia: 8:30 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs Napoli?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Napoli, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.