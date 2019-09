Jean Deza hizo el cambio

A Jean Carlos Deza Sánchez todos lo conocen como “el Ratón”. Él vivió la vida muy acelerada, metido en escándalos y actos de indisciplina; pero ahora, a sus 25 años de edad, cuenta que todo eso cambió, en parte a su técnico Franco Navarro, y quiere destacar en la Liga 1. Su sueño es volver a la selección y jugar la Copa América.

–En tribunas algunas personas miraban incrédulos que ese jugador que hacía fantasías en el campo era Jean Deza. ¿Qué ha cambiado?

–Que tengo a un técnico como Franco Navarro, que te da mucha confianza y te hace sentir bien. Él me llamó, me dijo que quería contar conmigo y que iba a tener mayores oportunidades de jugar. Es un técnico que sabe mucho, me está haciendo crecer. Necesitaba a un técnico como Franco, que confíe en mí.

–Franco, en son de broma, había dicho que todo dependía de ti para ser grande y que si no lo hacías metería golpe.

–(Risas...) es el punto de mi recuperación y no le voy a fallar. Lo más importante es que me deja hacer lo que más me gusta en el campo. Sabe que soy un jugador que va al frente (no tiene miedo a las patadas) y eso complica al rival. Me está ayudando bastante y uno sigue aprendiendo.

–¿Cuál es el compromiso que asumes con la hinchada del UTC?

–Que no estaré metido en escándalos, dar todo de mí, lograr todo con esta institución que me cobijó.

–Tu meta ahora es estar en la selección.

–Sé que con mucho trabajo puedo integrar la selección.

–Eras protagonista de escándalos y no fue ninguna satanización, como pretendiste hacer creer.

–Eso ya pasó, ahora tengo 25 años y tengo que pensar en salir adelante por mí mismo.