UFC 235: Kamaru Usman domina a Tyron Woodley y es el nuevo campeón peso welter [VIDEO]

Kamaru Usman llegó a UFC 235 con un sueño y ese sueño se hizo realidad esta noche cuando se enfrentó a Tyron Woodley por el campeonato mundial de peso welter. El nigeriano fue abrumador para el campeón, ganándole todos y cada uno de los rounds peleados.

Woodley nunca tuvo respuesta para el 'diriy boxing', los 'takedowns' y el 'ground and pound' de Usman, haciendo lucir al campeón como un verdadero principiante. Los jueces fueron lapidarios para Woodley dándole los 5 asaltos a Usman con puntuaciones de 50-44, 50-44, 50-45. De esta manera, Kamru Usman, aún invicto, se convierte en el primer campeón africano en la historia de UFC.

UFC 235: Revive el round por round de Tryron Woodley vs Kamaru Usman

Round 1

Empezaron midiéndose y cuando había pasado menos de un minuto Woodley pudo capturar a Usman en una guillotina. El agarre no era perfecto por lo que Usman pudo aguantar y salir de la llave con su cuerpo sobre el de el campeón. Woodley intentó pararse pero la presión de Usman contra la reja era demasiado.

Finalmente cuando Usman se pudo incorporar continuaron trenzados en el clinch hasta que se separaron al cumplirse casi 3 minutos de combate. El intercambio de golpes que vino después no llevó mucho peligro a ninguno de los contendientes.

Round 2

Usman busca apoderarse del centro del octágono y presionar a Woodley contra las rejas. El campeón intenta con low kicks pero no logra detener al nigeriano que ahora aplica los pisotones y los rodillazos contra un atrapado Woodley. Usman sorprende a Woodley con un codazo que le abre la ceja y luego se lo lleva al piso con un tremendo takedown.

Usman logra el 'full mount' y aplica un brutal 'ground and pound' al cual solo puede responder Woodley abrazando al nigeriano. El dominio se mantuvo durante el resto del roun, podría ser un 10-8 para Usman.

Round 3

Usman demuestra que tiene cardio para aguantar 5 rounds y más, tira golpes al cuerpo sin signos de cansancio alguno. El 'dirty boxing' de Usman continúa sin errores, clinch perfecto contra las rejas. Kamaru está ganando los 3 primeros asaltos.

Round 4

El trámite es el mismo pero ahora el cansancio de Woodley se hace evidente y el dominio es en el piso. El campeón luce abrumado por la fuerza del retador. Usman lo hace lucir muy fácil. El árbitro los hace pararse por inactividad.

Al reiniciarse el combate se puso realmente emocionante, ambos guerreros iniciaron un tremendo intercambio de golpes y rodillazos, sin embargo, después de un buen rato de golpearse mutuamente, Usman recuerda que no puede arriesgarse y vuelve a amarrar.

Round 5

Woodley necesita un KO o sumisión para ganar la pelea pero Usman no se va a arriesgar a perder todo lo ganado hasta el momento y lo busca presionar contra las rejas cayendo en el proceso en una guillotina. El agarre de la llave de rendición parece no ser muy fuerte y así lo demuestra Usman llevándoselo a la lona con un tremendo takedown. El ground and pound parece interminable.