River Plate venció 4-2 a Newell's y alarga su invicto en la Superliga Argentina

River Plate superó 4-2 a Newell's Old Boys de Rosario en el estadio Monumental de Núñez y se mantiene entre los cinco mejores en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina 2019.

El 'Millonario' abrió el marcador muy rápido: apenas a los 4' Lucas Martínez Quarta con un remate de cabeza. A los 23' Matías Suárez, también con un cabezazo, anotó el segundo para los locales ante la pésima marca de los defensores del 'Lepra'.

Alexis Rodríguez puso emoción al partido cuando anotó el descuento para Newell's a los 33' tras aprovechar un error en salida de River Plate. Sin embargo, tres minutos más tarde el juvenil Cristian Ferreira puso el 3-1 para el equipo de Marcelo Gallardo con un excelente disparo de tiro libre.

En la segunda mitad Ignacio Scocco, de tiro penal, estiró la ventaja para el 'Millonario'. El delantero no celebró su gol por respeto a su pasado en Newell's. Luis Leal anotó el segundo tanto del 'Lepra' que solo sirvió para las estadísticas.

La victoria de River Plate le permite llegar a las 36 unidades y ubicarse en el cuarto puesto en la Superliga Argentina. Ahora lleva siete partidos invictos en el torneo.



River Plate vs Newell's Old Boys: revive el minuto a minuto del encuentro

SEGUNDO TIEMPO

90'+3: Final del partido. River Plate derrotó a Newell's 4-2 y está listo para su debut en Copa Libertadores ante Alianza Lima

90'+2: ¡GOOOOOL DE NEWELL'S OLD BOYS! Luis Leal anota un tanto del honor para el 'Lepra'

76': ¡GOOOOOOOL DE RIVER PLATE! Ignacio Scocco anotó el 4-1. Ya es goleada en el Monumental de Núñez.

75': Penal para River Plate. Fontanini lo bajó a Ferreira y el árbitro no dudó.

63': Cambio en River Plate: se marcha Pratto y entra Scocco

62': ¡Remate de Alexis Rodríguez por encima del larguero! Se salva River Plate

56': Cambio en Newells. Se marcha Fydrizewski y entra Figueroa.

45': Comenzó la parte final del compromiso

PRIMER TIEMPO

45'+1: final del primer tiempo. Vence River 3-1 a Newell's en el Monumental

44': añaden un minuto más al compromiso.

42': Marcelo Gallardo se dio cuenta que las pelotas estaban demasiado blandas y pidió inflarlas.

36': ¡GOOOOOOL DE RIVER PLATE! Cristian Ferreira de tiro libre le da la tranquilidad al equipo de Marcelo Gallardo

34': falló en la salida y Rodríguez definió ante Armani para acercar a Newell's.

33': ¡GOOOOOOOL DE NEWELL'S OLD BOYS! Alexis Rodríguez puso el descuento y la emoción al partido.

23': ¡GOOOOOOL DE RIVER PLATE! Matías Suárez estiró la ventaja para el local con otro remate de cabeza.

22': River Plate domina el partido ante un Newells que sigue confundido luego del gol.

4': ¡GOOOOOOL DE RIVER PLATE! Lucas Martínez Quarta abrió el marcador para el 'Millonario'

1': Inició el partido

River Plate vs Newell's Old Boys EN VIVO ONLINE: alineaciones del partido

River:

Newell's:

¿A qué hora juegan HOY River Plate vs Newell's por Superliga Argentina 2019?

El River Plate vs Newell's, uno de los cotejos más importantes de la jornada 21 de la Superliga Argentina 2019, está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal transmitirá HOY Gratis el River Plate vs Newell's por Superliga Argentina 2019?

Para poder seguir las incidencias de este encuentro, donde River Plate (5° con 33 puntos) tiene la gran posibilidad de ponerse en zona de clasificación para la siguiente Copa Libertadores y Newell's Old Boys (15° con 25 unidades) buscará mantener su invicto de siete fechas, podrás recurrir a la señal TV Pública, pero si quiere verlo por cable, Fox Sports 2 y TNT Sports se harán cargo de la transmisión.

¿Dónde ver EN VIVO HOY el River Plate vs Newell's por Superliga Argentina 2019?

Si quieres disfrutar de este trascendental duelo del fútbol argentino, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar a LaRepublica.pe.

River Plate vs Newell's HOY por Superliga Argentina 2019: pronóstico del partido

- Te Apuesto: 1:53 (River Plate), 3.60 (empate), 5.25 (Newell's Old Boys)

- Inkabet: 1:55 (River Plate), 3.80 (empate), 5.75 (Newell's Old Boys)

- Bwin: 1:55 (River Plate), 3.70 (empate), 6.25 (Newell's Old Boys)

Alineaciones probables del River Plate vs Newell's EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2019

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Camilo Mayada, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez; Rafael Borré, Lucas Pratto.

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue; Victor Figueroa, Mauro Formica, Cristian Insaurralde; Alexis Rodríguez.

Horarios para ver el River Plate vs Newell's EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2019

Perú - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:30 p. m.

Bolivia - 8:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Argentina - 9:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

River Plate vs Newell's EN VIVO ONLINE por Fox Sports 2

Narración: Gustavo Cima

Comentarios: Damián Trillini

River Plate vs Newell's EN VIVO ONLINE por TNT Sports

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Matías Martín

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Gratis el River Plate vs Newell's?

Si quieres seguir el River Plate vs Newell's Old Boys Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.