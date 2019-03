UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: horario y canales para ver el evento [VIDEO]

Para el primer PPV del 2019 en Estados Unidos, la UFC se muda a Las Vegas para disputar los campeonatos del peso semipesado y el del peso welter. El evento tendrá como pelea lucha estelar la de Jon Jones vs. Anthony Smith.

La esperada velada por los amantes de la UFC se dará a todo lo grande este sábado 2 de marzo en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Las Vegas. Las luchas se transmitirán vía Fox Action (DirecTV y Movistar TV) para Latinoamérica. Por otro lado, el canal ESPN transmitirá las luchas de la UFC para los demás países del mundo.

El evento de la UFC 235 será la primera defensa titular de Jon Jones tras recapturar el título ante Alexander Gustafsson en diciembre pasado. Por su parte, Anthony Smith peleará por primera vez por el cinturón de la división semipesada.

En la ceremonia y pesaje oficial del UFC 235, ambos no tuvieron problemas con la báscula. Jon Jones marcó 92.9 kilos (205 libras); por su parte, Anthony Smith registró 92.7 kilos (204.5 libras), dos pesos correctos para la división de peso semicompleto.

Por otro lado, la coestelar del UFC 235 estará a cargo de la pelea entre Tyron Woodley y Kamaru Usman. El popular 'The Chosen One' defenderá el cetro de peso welter ante el nigeriano, quien viene de vencer a Rafael dos Anjos.



Otro de los combates atractivos que tendrá el UFC 235 serán el que protagonicen Robbie Lawler y Ben Askren. 'Ruthless' le dará la bienvenida al octágono al excampeón de peso welter de ONE Championship.



Cabe señalar que Johnny Walker, Zabit Magomedsharipov, Cody Garbrandt, Jeremy Stephens y Pedro Munhoz también estarán presentes en el UFC 235.

¿Cuándo es la UFC 235?

El UFC 235 se realizará HOY 2 de marzo en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Las Vegas, desde las 18:30 horas (Estados Unidos) vía ESPN. El tan esperado evento de artes marciales mixtas es organizado por Ultimate Fighting Championship (UFC) y tiene como estelar el enfrentamiento entre Jon Jones vs. Anthony Smith por el título de peso semicompleto de la UFC.

Asimismo, el evento coestelar de la UFC será el Tyron Woodley vs Kamaru Usman por el título del peso welter.

En caso vivas en cualquier país de Latinoamérica, podrás seguir el minuto a minuto de la UFC vía Fox Action. Para el resto del mundo, el encuentro de Jon Jones vs. Anthony Smith será transmitido a través de la señal de ESPN.

¿Dónde será la UFC 235?

La UFC 235 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Las Vegas, Estados Unidos. Los amantes de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de peleas como Jon Jones vs. Anthony Smith por el título de peso semicompleto de la UFC y Tyron Woodley vs Kamaru Usman por el título del peso welter.

El T-Mobile Arena es un pabellón de usos múltiples situado en Las Vegas, Estados Unidos. Su construcción inició en 2014 y fue oficialmente inaugurado en abril de 2016. Asimismo, cuenta con una capacidad máxima para 20 mil personas.

En enero de 2016, la empresa de telefonía T-Mobile adquirió los derechos de nombre del pabellón con un contrato de múltiples años. Es por ese motivo que el local lleva ese nombre.

¿Quién compite en la UFC 235?

HOY sábado 2 de marzo, en Las Vegas, Estados Unidos, se realizará el UFC 235, primer PPV del año de artes marciales mixtas.

El estelar tendrá un alto nivel ya que se medirán Jon Jones vs. Anthony Smith por el título de peso semicompleto de la UFC.

Mientras tanto, por el título del peso welter lucharán Tyron Woodley vs Kamaru Usman. Sin duda alguna, la UFC 235 dará mucho que hablar.

UFC 235 EN VIVO | Primeros Preliminares: horarios en el mundo

UFC 235 EN VIVO | Preliminares: horarios en el mundo

UFC 235 EN VIVO | Main Event: horarios en el mundo

UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: canales de transmisión en el mundo

¡Ya quedan pocos días para UFC 235! Aquí tenéis el careo entre Jon Jones y Anthony Smith. ¿Habrá sorpresa? #UFC235 pic.twitter.com/9wYPZL9eNK — Mundo MMA (@esmundomma) 28 de febrero de 2019

¿Cómo ver la UFC 235 EN VIVO vía Live streaming GRATIS?

Si vives en Latinoamérica y quieres ver la UFC 235 EN VIVO ONLINE vía live streaming completamente GRATIS y en HD 4K, puedes descargar la aplicación de Fox Play y tendrás la oportunidad de ver todo su contenido por 7 días.

En caso desees eliminar tu suscripción a Fox Play porque solo quisiste ver la UFC 235 EN VIVO ONLINE vía live streaming completamente GRATIS, lo podrás hacer con total tranquilidad y sin costo alguno.

Caso contrario, si deseas continuar suscrito a Fox Play para ver contenido como la UFC 235, deberás pagar mensualmente.

Si vives en Estados Unidos y deseas seguir EN VIVO el minuto a minuto de la pelea entre Jon Jones vs. Anthony Smith y Tyron Woodley vs Kamaru Usman, deberás descargar la aplicación de ESPN Play GRATIS y utilizar la suscripción gratuita por 7 días.

¿Cómo ver la UFC 235 EN VIVO por televisión?

Si estás en Estados Unidos y quieres seguir el minuto a minuto EN VIVO de la UFC 235 debes ingresar a la señal de ESPN. Este será el único canal que transmitirá EN DIRECTO las peleas Jon Jones vs. Anthony Smith y Tyron Woodley vs Kamaru Usman.

En España también deben ingresar al canal ESPN para VER EN VIVO la UFC 235. Mientras tanto, todos los países de Latinoamérica tendrán que tener acceso a FOX Action para ver el tan esperado evento de artes marciales mixtas.

¿Cómo ver la UFC 235 EN VIVO por celular?

¿Cuentas con un Android o iPhone y quieres ver minuto a minuto la UFC 235? Te contamos que podrás seguir la transmisión de este megaevento a través de la web de LaRepública.pe. Asimismo, medinate Twitter te estaremos informando sobre todos los acontecimientos de las luchas.

Para @JonnyBones pelear es lo que lo define y nos lo demostrará una vez más esta noche en #UFC235. 💥 pic.twitter.com/5PH0MMfMCh — UFC Español (@UFCEspanol) 2 de marzo de 2019

UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: Cartelera

22:00 horas de Chile y Argentina; 20:00 de Perú Y 19:00 de México.

Peso Pluma: Jeremy Stephens vs. Zabit Magomedsharipov

Peso Semipesado: Misha Cirkunov vs. Johnny Walker

Peso Gallo: Cody Stamann vs. Alejandro Pérez

Peso Welter: Diego Sanchez vs. Mickey Gall

UFC 235 (Fox Action, ESPN)

00:00 horas de Chile y Argentina; 22:00 de Perú Y 21:00 de México.

Por el Campeonato Semipesado: Jon Jones (c) vs. Anthony Smith

Por el Campeonato Welter: Tyron Woodley (c) vs. Kamaru Usman

Peso Welter: Robbie Lawler vs. Ben Askren

Peso Paja Femenino: Tecia Torres vs. Weili Zhang

Peso Gallo: Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz

Cartelera Preliminar (UFC Fight Pass)

20:30 horas de Chile y Argentina; 18:30 de Perú Y 17:30 de México.

Peso Medio: Edmen Shahbazyan vs. Charles Byrd

Peso Gallo Femenino: Gina Mazany vs. Macy Chiasson

Peso Gallo: Marlon Vera vs. Frankie Saenz

Peso Paja Femenino: Polyana Viana vs. Hannah Cifers

Jon Jones vs. Anthony Smith EN VIVO: apuestas y predicciones

Tyron Woodley y Kamaru Usman disputarán el peso welter en la lucha coestelar de la UFC 235. En setiembre pasado, Tyron Woodley demostró de qué está hecho y no cedió su título ante su retador Darren Till. Además de retener su campeonato, también fue quien tuvo la mejor performance del evento.

El campeón de peso welter, con 36 calendarios, ostenta el campeonato desde el UFC 201 que se dio en el 2016. En esa ocasión venció a Robbie Lawler.

Por su parte, su retador Kamaru Usman es valorado como una de las revelaciones de la UFC. Él cuenta con 14 peleas ganadas en 15 participaciones. De ellas, 6 las consiguió por KO. El nigeriano de 31 años viene de vencer a Rafael Dos Santos.

Por otro lado, las casas de apuesta tienen a Tyron Woodley como favorito. Él paga 1.65. Quien paga un poco más pero no es favorito es Kamaru Usman: 2.24.