¿Qué clubes peruanos quisieron fichar a Christian Ramos? Defensa respondió

Christian Ramos fue oficializado el último jueves como flamante refuerzo de FBC Melgar con miras a la Liga 1 2019 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El defensa de la selección peruana llega a cedido a préstamo por Al Nassr de Arabia Saudita hasta junio con opción a renovación.

Luego de ser anunciado como nuevo jugador del cuadro arequipeño, la ‘Sombra’ confesó en una entrevista con ATV que tres equipos peruanos pelearon por hacerse de sus servicios para la presente temporada. Además, valoró las propuestas que le presentaron, pero decidió inclinarse por el equipo que conduce el argentino Jorge Pautasso, puesto que, participa en la Copa Libertadores.

“Quiero agradecer a Deportivo Municipal, a Carlos A. Mannucci, también hubo un acercamiento de la César Vallejo. Acepté Melgar por la propuesta que me hicieron, por la Copa Libertadores y porque vienen siendo protagonistas del torneo peruano”, expresó el central de 30 años.

Consultado por sus nuevos compañeros en la zaga central como el ecuatoriano Jhon Narváez, el paraguayo Hector Villalba y los juveniles Manuel Ganoza y Paolo Fuentes, Ramos comentó que será una sana competencia y espera adaptarse rápido para intentar hacerse un lugar en el equipo titular.

“He visto que tiene buenos centrales. Habrá competencia. Melgar necesita jugadores, porque juega dos torneos. Espero adaptarme lo más rápido a la altura. Pero más están las ganas de querer jugar y aportar al grupo”, agregó Christian Ramos.

Finalmente, Christian Ramos explicó que aún no se ha comunicado con el entrenador Ricardo Gareca sobre su vuelta al fútbol peruano después de casi tres años. “Todavía no me comunico con el 'profe' Bonillo ni Gareca, fue solamente cuando vinieron (a Arabia Saudita) y me dijeron que consiga equipo para estar en competencia".