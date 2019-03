Binacional va por la tercera victoria

Juliaca. Con las tribunas llenas y recibiendo el apoyo de los hinchas se juega mejor en la cancha. Binacional recibe esta tarde a Municipal en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Los muchachos de Javier Arce no saldrán confiados. Saben que los capitalinos van a buscar su mejor resultado, hasta con un empate se irían felices a Lima. El equipo celeste no haría muchos cambios con respecto al once que goleó a Cantolao.

El funcionamiento ha sido para diez puntos y si siguen así, entonces que salgan los mismos protagonistas al campo.

Desde la “Franja” se sabe que Rivera ordenó un seguimiento y marca especial a Andy Polar, quien es la manija del equipo.