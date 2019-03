HOY Real Madrid vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO:Horarios y canales para ver por TV GRATIS LaLiga Santander 2019

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO EN DIRECTO | HOY el Barcelona buscará asegurar la liga frente al Real Madrid por la fecha 26 de LaLiga Santander vía ESPN 2 y beIN Sports ONLINE en el Santiago Bernabéu. Podrás ver fútbol EN VIVO, mirando el minuto a minuto de este y otros partidos a través de la web de LaRepública.pe.

El Real Madrid intentará recuperar un poco de confianza tras el contundente 0-3 recibido el miércoles 17 de febrero por el mismo rival de este sábado: Barcelona. Los merengues intentarán acortar distancias por LaLiga Santander.

"Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario ha querido que sea contra el mismo rival, es el gran clásico del fútbol español y lo enfrentaremos con las mismas ganas y el mismo espíritu que el anterior", señaló Santiago Solari, DT del Real Madrid.

"El otro día debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron, pero esto también es fútbol y es así, tenemos otra oportunidad, mañana tenemos otra oportunidad de que entren las no entraron el otro día", concluyó el técnico argentino.

Real Madrid:

Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Sergio Reguilón; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Lucas Vázquez, Karim Benzema, Vinícius Júnior.

DT: Santiago Solari.

Barcelona:

Marc-André ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Arturo Viddal, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho.

DT: Ernesto Valverde.

El clásico Real Madrid vs Barcelona se jugará a las 20:45 horas España y 14:45 horas en Perú. En México será a las 13:45. En Estados Unidos

En Estados Unidos, el partido por LaLiga Santander se verá en distintos horarios dependiendo del estado en que te encuentres. En ciudades como Nueva York, Florida y Washington, el Real Madrid vs Barcelona iniciará a las 14:45 horas. Mientras que en Nevada, Houston y Los Angeles, el clásico español empezará a las 11:45 horas.

El partido más esperado de este fin de semana será el sábado 2 de marzo. El Real Madrid busca venganza ante un Barcelona que lo goleó hace no más de cuatro días por 0-3.

El encuentro se dará en el mítico estadio Santiago Bernabeu, inaugurado el 14 de diciembre de 1947. Su aforo actual es de 81 044 personas y la UEFA lo ha catalogado como "estadio de élite".

El Real Madrid vs Barcelona será televisado en España el sábado 2 de marzo desde las 20:45 horas por los canales Movistar Partidazo (canal 46 de Movistar+), Movistar Partidazo UHD (canal 440 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos).

En Estados Unidos, el clásico español podrá verse en vivo desde las 14:45 horas (Washington) y las 11:45 horas (Los Ángeles), a través de los canales beIN Sports y beIN Sports Ñ.

Mientras tanto en países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Argentina y Chile el Real Madrid vs Barcelona será transmitido en ESPN y SKY Sports.

El clásico español Real Madrid vs Barcelona podrá ser visto a través de diferentes canales a través de todo el mundo. Aquí dejamos una lista.

Estados Unidos: beIN Sports.

España: Movistar Partidazo.

Lationamérica: ESPN2 y SKY Sports.

