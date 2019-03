América vs Morelia EN VIVO ONLINE: HOY con Edison Flores por la Liga MX 2019

América vs Morelia se ven las caras este viernes 1 de marzo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la fecha 9 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX en el estadio 'José María Morelos' vía Univisión, Azteca y Sky. El cruce entre las 'Águilas' y la monarquía iniciará a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Este viernes, en el inicio de la novena jornada, América tiene la posibilidad de alcanzar el cuarto puesto de la clasificación si salen victoriosos y se dan algunos resultados.

El conjunto que dirige Miguel 'el Piojo' Herrera ha recuperado ese toque ofensivo tras la llegada del ariete chileno, Nicolás Castillo. En los últimos dos partidos ha marcado ocho dianas gracias a la efectividad frente al arco rival del sureño, Henry Martin y Roger Martínez.

Monarcas Morelia, por su parte, llega a este encuentro muy herido. La escuadra donde militan los peruanos, Edison Flores, Ray Sandoval y Irven Ávila, no solo marchan en el antepenúltimo lugar sino que también acaban de sufrir la salida del entrenador, Roberto Hernández.

América vs Morelia EN VIVO ONLINE: Pronóstico del partido por Liga MX

En su reemplazo entrará el director técnico argentino, Javier Torrente, quien recién podrá dirigir a partir de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX 2019.

Esta etapa del campeonato azteca seguirá hasta el 5 de mayo cuando queden definidos los ocho clubes clasificados a la liguilla final.

América vs Morelia: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga MX 2019?

El emocionante encuentro entre América vs Morelia está programado para las 10:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 12:00 a.m (jueves).

América vs Morelia: ¿qué canal pasará el partido por la Liga MX 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga MX 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de Univisión, Azteca y Sky.

Guía de canales del América vs Morelia EN VIVO por la Liga MX 2019:

México: Azteca 7, Sky

Estados Unidos: Univision Deportes

Horarios del América vs Morelia EN VIVO por la Liga MX 2019:

Ecuador: 10:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Chile: 12:00 a.m. (jueves)

Argentina: 12:00 a.m. (jueves)

Uruguay: 12:00 a.m. (jueves)

Paraguay: 12:00 a.m. (jueves)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el América vs Morelia?

