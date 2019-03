¿Luis Advíncula seguirá en el Rayo Vallecano pese a ser suplente?

Luis Advíncula ha sufrido un bajón en su carrera en el Rayo Vallecano, de ser titular indiscutible por varias fechas, en los dos últimos partidos estuvo en la banca de suplentes. En una reciente entrevista el lateral derecho de la selección peruana reveló si seguirá o no en la Liga Santander al frente del conjunto ‘Rayista’.

En una entrevista para ESPN Perú, el futbolista peruano aseguró sentirse cómodo en la ciudad de Madrid y destacó que se siente cómodo en la posición en la que venía siendo utilizado por el DT Míchel.

“En la posición que me ponga el míster siempre me siento bine, porque es por derecha, ahora de carrilero y al otro compañero que juega nos viene mejor. Me gusta mucho Madrid, espero quedarme por mucho tiempo”, aseguró el lateral de 28 años.

Sobre la situación del Rayo Vallecano y su compromiso con la baja en la Liga Santander, Luis Advíncula no ocultó que atraviesan un mal momento pero subrayó que hay equipo para salir de la crisis.

“Contento por la adaptación que tuve en la Liga española, el presente del equipo no es el mejor, pero hay equipo para salir de esto”.

Sobre la selección peruana, el jugador del Rayo Vallecano indicó que no ha tenido contacto con Ricardo Gareca y su comando técnico, aunque resaltó que ellos están pendientes de él. “No he hablado aún, pero sé que está pendiente de todos los jugadores, la Copa América está por delante, pero primero mi cabeza está en Rayo”, puntualizó.