WWE: Howard Finkel sufrió derrame cerebral [VIDEO]

Una mala noticia embarga el mundo de la WWE, uno de sus personajes más icónicos se encuentra atravesando una difícil situación respecto a su salud. El legendario anunciador Howard Finkel habría sufrido un derrame cerebral. Según los primeros reportes su situación es “triste y mala”.

Según Jerry “The King” Lawler la situación de Finkel es grave tras sufrir un ataque cerebrovascular. “WWE ha mantenido en silencio toda la información sobre Finkel, e incluso sus amigos no sabían lo que estaba pasando”, apuntó Lawler.

La última vez que se vio al legendario anunciador de la WWE en la TV fue en la presentación de The Undertaker en Raw 25. Jerry Lawler ya había anunciado en el mes de julio a través de su podcast ‘Dinner With The King’; que Howard Finkel no estaba atravesando por buena salud

Recientemente, Howard Finkel trabajó tras bambalinas en WWE y hasta el 2017 se encargó de presentar en WrestleMania a los inducidos al Salón de la Fama, honor que tuvo para él en 2009.

WWE: los inicios de Howard Finkel

Vince McMahon Sr., contrató a Howard Finkel en 1975 y empezó trabajando en el área de relaciones. Dos años más tarde, debutó como anunciador y se convirtió en un maestro de ese arte.

Finkel contaba con una distinguida voz y su estilo era muy particular. Él fue el padre del énfasis en el “and NEW” cuando un luchador se levantaba con un campeonato, esto marcó un hito y los posteriores anunciadores continuaron con esa tradición.