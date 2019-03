¡Lo hizo de nuevo! Mario Salas abandona conferencia de prensa de Colo Colo [VIDEO]

El director técnico Mario Salas demostró que en su trabajo, la disciplina es primero, no solo en la manera en que se desenvuelve en Colo Colo sino también en su forma de tratar con la prensa. El estratega vivió un episodio durante una conferencia de prensa que hizo recordar a una situación similar a una que protagonizo cuando militaba en Sporting Cristal.

Mario Salas se encontraba respondiendo preguntas a los periodistas cuando un hecho lo llenó de indignación. Un celular sonó durante la rueda de prensa y el dueño del teléfono contestó la llamada cuando la conferencia estaba en pleno desarrollo.

“Mira, te voy a responder la pregunta y me voy a ir, porque lo que está haciendo ese señor no corresponde. Entonces, te voy a responder la pregunta de forma muy amena, muy tranquila, pero me voy a levantar y me voy a ir. Porque aparte de que le sonó, está contestando", señaló Salas.

Luego de contestar la interrogante del último periodista que pudo acceder a hacer una pregunta, el entrenador chileno se levantó de asiento y con mucha tranquilidad se dirigió hacia la puerta dejando sorprendidos a todos los presentes.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Salas tiene esta reacción. Cuando dirigía a Sporting Cristal también se retiró de una conferencia de prensa al momento de escuchar un timbre de celular.