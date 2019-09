Toluca cayó goleado 5-0 en el global ante Kansas City y es eliminado de la Concachampions

Toluca vs Kansas City EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports 2: se enfrentan este jueves en el estadio Nemesio Díez de Toluca por los octavos de final de la Concachampions a las 10:00 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Toluca vs Kansas City EN VIVO ONLINE: Minuto a minuto

Toluca vs Kansas City EN VIVO ONLINE: Alineaciones confirmadas

Toluca recibe a Kansas City con la dura tarea de revertir el 3-0 que le propinó el cuadro estadounidense en la ida. El partido jugado hace una semana terminó en goleada gracias a las anotaciones de Krisztián Németh, Gerso Fernandes y el español Ilie Sánchez.

El actual momento de los 'Diablos Rojos' no da para soñar mucho con una monumental remontada pues en la última jornada del Torneo Clausura 2019 Liga MX cayeron por 4-0 ante Santos Laguna en calidad de visita. Esta derrota los colocó en la posición 15 de la tabla con solo 7 puntos.

El terrible momento que vive el cuadro mexicano llevó a que el director técnico argentino Hernán Cristante fuera sustituido y reemplazado de manera interina por José Luis Real. El director de las fuerzas básicas (divisiones menores) del Toluca estará en el banquillo para este encuentro y para el duelo ante Veracruz. La dirigencia baraja los nombres de Ricardo La Volpe y José Manuel De la Torre para ponerse el buzo 'escarlata'.

Por su parte, el Kansas City mostró un buen juego en el partido de ida, además de una efectividad envidiable. Pese a estar aún en etapa de preparación (el campeonato de la MLS aún no empieza) los 'Wizards' ha sido uno de los equipos norteamericanos que lució superior a sus rivales.

De clasificar a cuartos de final, Kansas City sería el tercer equipo de Estados Unidos en esta instancia, acompañando al New York Red Bulls, el Houston Dynamo y a la espera de lo que pueda hacer el Atlanta United ante el Herediano de Costa Rica.

El conjunto que logre acceder a los cuartos de final se tendrá que medir ante el Independiente de Panamá, equipo que eliminó al Toronto FC de Canadá.

Toluca vs. Sporting KC - Alineaciones Probables

Toluca: Alfredo Talavera; Rodrigo Salinas, Jonatan Maidana, Fernando Tobio, Osvaldo González; Antonio Ríos, Federico Mancuello; Felipe Pardo, Pablo Barrientos, Luis Mendoza; y Emanuel Gigliotti. Entrenador: José Luis Real.

Sporting KC: Tim Melia; Graham Zusi, Andreu Fontàs, Matt Besler, Seth Sinovic; Ilie Sanchez, Roger Espinoza, Felipe Gutiérrez; Johnny Russell, Krisztián Németh y Gerso Fernandes. Entrenador: Peter Vermes.

