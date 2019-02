Valencia vs Real Betis EN VIVO duelo de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey

Valencia recibe a Real Betis EN VIVO en el Estadio Mestalla (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV Sports y beIN SPORTS) hoy jueves a las 3:00 p.m. en Perú y a las 9:00 p.m. en España, en partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2019. Podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Luego de conocer que por sexta vez consecutiva Barcelona es finalista de la Copa del Rey, hoy se revelará a su contendor del certamen, el cual recaerá entre Valencia o Real Betis, que hoy medirán fuerzas luego de empatar 2-2 en el Estadio Benito Villamarín.

De esta manera el equipo de Marcelino García Toral aprovechará su condición de local y el aliento de su afición para sacar ventaja en el marcador y llegar a la última instancia de la Copa del Rey, sin embargo, el cuadro de Quique Setién no permitirá que la tarea sea sencilla.

Tras expresar que espera con optimismo la llegada de Geoffrey Kondogbia y de José Luis Gayà, el entrenador de Valencia sólo debe suplir la ausencia de Ezequiel Garay por lesión, lo cual será cubierto por la experiencia de Facundo Roncaglia.

En la otra cara de la moneda, el cuadro de Real Betis asume el decisivo compromiso sin bajas, y con la óptica puesta en repetir la buena actuación que dejó en la reciente fecha de la Liga Santander 2019, la cual superó 2-0 a Real Valladolid.

De acuerdo a los últimos cinco enfrentamientos entre Valencia vs Real Betis, el equipo de la ‘toronja’ se impuso en dos oportunidades, mientras que las tres restantes fueron empates. Por lo que, los ‘béticos’ tendrán la obligación de romper con las estadísticas.

Posibles alineaciones del Valencia vs. Real Betis EN VIVO ONLINE por la Copa del Rey 2019:

Valencia: Doménech, Wass, Roncaglia, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo y Gameiro.

DT: Marcelino García Toral

Real Betis: Robles; Francis, Mandi, Bartra, Sidnei; Guardado, Canales, William Carvalho, Lo Celso; Joaquín y Jesé.

DT: Quique Setién

Valencia vs. Real Betis: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa del Rey 2019?

El emocionante encuentro entre Valencia vs. Real Betis está programado para las 3:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 2:00 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 5:00 p.m. En España será a partir de las 9:00 p.m.

Valencia vs. Real Betis: ¿qué canal pasará el partido por la Copa del Rey 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Copa del Rey 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de DIRECTV Sports, ESPN, beIN SPORTS.

Guía de canales del Valencia vs. Real Betis EN VIVO ONLINE por la Copa del Rey 2019:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios del Valencia vs. Real Betis EN VIVO ONLINE por la Copa del Rey 2019:

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 pm

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Valencia vs. Real Betis?

Si quieres seguir en Internet el Valencia vs. Real Betis, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.