Miguel Angel Russo: “Nos faltarían tres o cuatro jugadores más”

Alianza Lima es uno de los equipos que más jugadores ha realizado en esta temporada, incluyendo un cambio de entrenador tras la salida de Pablo Bengoechea. Sin embargo, Miguel Angel Russo, estratega actual, estaría pensando en incluir a cuatro jugadores para afrontar la Copa Libertadores y la Liga 1.

Al respecto, Russo señaló: "Nos faltarían tres o cuatro jugadores más, para mi gusto, por el tema que jugamos Copa Libertadores. Pero tenemos un problema de programación. No hay recuperación. Lo digo siempre, es algo que no debemos pasar por alto”.

Además, el entrenador campeón de América con Boca Juniors en 2007, indicó que el equipo se encuentra trabajando para corregir los errores que tuvieron en su caída ante Sporting Cristal el pasado domingo.

“Vamos a trabajar en el orden. Necesitamos buscar los espacios. Por momentos, fuimos muy estáticos. No me gusta el pelotazo. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Pero ya no podemos achicar el tiempo”, concluyó Miguel Ángel Russo.

Si bien Alianza Lima aun no ha cerrado la posibildad de reforzar su equipo para afrontar los torneos en que participará, como el frustrado pase de Christian Ramos, estos deben acomodarse al presupuesto de club victoriano para este año.

Como se recuerda, Alianza perdió la punta del torneo tras caer ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional con un gol polémico de Fernando Pacheco.