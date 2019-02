El Barcelona venció 3-0 este miércoles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y jugará la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín entre el ganador de la llave entre Valencia y Betis. El conjunto 'azulgrana' avanzó de fase gracias a un doblete de Luis Suárez y un autogol de Varane. Sin embargo, el triunfo azulgrana ha sido muy criticada por Tomás Roncero del programa ‘El Chiringuito’ de España.

El panelista llegó con la camiseta puesta del Real Madrid al programa y arrancó el debate comentando que se siente muy orgulloso del equipo de Santiago Solari porque salieron a buscar el resultado y metieron al Barza en su campo. Agregó que no hubo propuesta del rival y todo fue del Madrid.

“Hablan de que el Barcelona es un equipo que está por encima del Real Madrid y sobre todo su propuesta de juego, pero hoy calladitos. Hoy no hubo propuesta, solo fue el resultado y cero fútbol. El fútbol, el escenario y la propuesta lo ha puesto el Madrid, lamentablemente la pelota no entró, pero que nos echen en cara algo futbolísticamente con el baile que le hemos dado al Barca, no me parece”, dijo Roncero.

“Dos tiros y un gol en propia meta, teniendo a Lionel Messi, Suárez, Dembélé, Rakitic porque el Barcelona tiene buenos futbolistas. El Madrid ha jugado, metiendo pierna con intensidad, buscando la contra. Hoy el Madrid fue un equipo, pero si la pelota no entra... ¿Y puedes presumir de esa victoria? Si solo jugamos nosotros. Las jugadas que ha hecho Vinicius no las vi hace mucho tiempo, es un jugador del presente y futuro”, agregó Roncero quien defendió las ocasiones que se falló el brasileño de 18 años.

Sin embargo, Tomás Roncero quedó mal parado por los comentarios que mandaron los seguidores del programa en Twitter como “’Baile? No entiendo. Un baile donde la música la disfruta el otro equipo y qué fueron 3”, “Perdimos, nos eliminaron, nos golearon pero los "bailamos", entre otros.

Tras la eliminación en la Copa del Rey, al Real Madrid solo le quedar salvar la temporada intentando ganar la Champions League y la Liga Santander.