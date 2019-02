Real Madrid vs Barcelona: mira lo que se acaba de fallar Vinícius Jr. [VIDEO]

Estaba solo bajo el arco 'azulgrana'. Vinícius Jr. está que la rompe en la primera etapa del Real Madrid - FC Barcelona sin embargo está de espaldas al arco. El brasileño se perdió la oportunidad de poner el 1-0 a a los 37'. Los 'madridistas' reciben al cuadro culé por la vuelta de la Copa del Rey 2019.

El atacante brasileño fue habilitado por Reguilón desde la banda izquierda. Dentro del área chica el '28' del Real Madrid enganchó y sacó un zurdazo pero le terminó pegando muy abajo al balón que se fue por encima del travesaño.

El panorama cambió respecto al primer tiempo. El Real Madrid fue más equipo en la primera etapa con un Vinícius Jr. que fue la figura. El brasileño llevó peligro al arco de Ter Stegen pero estuvo de espaldas al arco al momento de definir.

En el complemento, FC Barcelona se ordenó y fue el amo y señor del traslado del balón. Lionel Messi no brilló, pero ahí estuvo Luis Suárez para darle el pase a la final al cuadro 'azulgrana' y así tentar su quinta Copa del Rey de manera consecutiva.

