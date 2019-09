Real Madrid vs Barcelona: Vinícius Jr. cayó en el área ¿Fue penal? [VIDEO]

¿Fue penal? Vinícius Jr. cayó dentro del área del FC Barcelona cuando el cronómetro marcaba el minuto 14. Los jugadores del Real Madrid increparon al árbitro por no cobrar la falta que significaba un penal. Este cotejo es correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2019.

Una jugada muy fina en el primer cuarto de hora de la semifinal de la Copa del Rey. El atacante 'madridista' logró penetrar el área rival y el último hombre 'azulgrana' que lo tuvo al frente fue Nelson Semedo. El jugador culé los siguió paso a paso y logró tocar levemente al brasileño. La polémica jugada se dio en los ojos del árbitro José Sánchez que no pitó ninguna falta.

Real Madrid fue ampliamente superior en la primera etapa, Vinícius Jr. fue el mejor del cuadro 'merengue' al hilar jugadas de peligro. Sin embargo, el atacante de 18 años tuvo hasta dos claras de gol que desperdició y que al final del partido, le terminó pasando factura.

make sports GIFs like this at MakeaGif