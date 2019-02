¿Claudio Pizarro se irá del Werder Bremen? Directivo habló sobre su futuro

Claudio Pizarro sigue más vigente que nunca en el Werder Bremen de Alemania y a sus 40 años se convirtió en el goleador más longevo de la Bundesliga. Con cinco goles en la temporada, repartidos en tres en la Bundesliga y dos en la DFB Pokall, el ‘Bombardero de los Andes’ está realizando un aceptable rendimiento en el club alemán y estaría replanteándose aplazar su retiro.

El contrato de Claudio Pizarro en el Werder Bremen termina al final de temporada, pero su continuidad aún no está asegurada. El director deportivo, Frank Baumann, reveló a un diario local que todavía no se plantean, por ahora, una renovación rápida con el ex capitán de la selección peruana.

“Si Claudio Pizarro decide mantenerse durante otro año, no puedo prometer un 'sí' automático. Primero que todo, como en todas las negociaciones contractuales, veremos qué es lo mejor para Werder Bremen", dijo Baunamnn a Sport Bild sobre las gestiones que tendrán con el atacante nacional.

Cuando Claudio Pizarro regresó al Werder Bremen para jugar su cuarta etapa, señaló que esta temporada iba a ser la última y luego colgaría los chimpunes. Sin embargo, ‘Pizarrinha’ deberá analizar la decisión final sobre su futuro. Pero, según informan desde Alemania, Bayern Múnich le haría llegar una oferta a Pizarro para que se convierta en embajador del club en el mundo.

"Es bien sabido que el Bayern emplea a algunos ex jugadores como embajadores internacionales. Y Claudio Pizarro tiene una reputación muy alta en Múnich", concluyó el miembro del directorio del Werder Bremen.